「制御できないこの気持ちは一体…」→ただの恋です！顔が怖いせいで「悪者」扱いされる魔女の笑顔が尊かった…【作者に聞く】

「制御できないこの気持ちは一体…」→ただの恋です！顔が怖いせいで「悪者」扱いされる魔女の笑顔が尊かった…【作者に聞く】