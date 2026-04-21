「制御できないこの気持ちは一体…」→ただの恋です！顔が怖いせいで「悪者」扱いされる魔女の笑顔が尊かった…【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
紙雑誌やweb雑誌、SNSなどで作品を発表している、漫画家の310(@namaste310)さん。最近描いた読切漫画『許嫁の侯爵令息がツンデレすぎて愛しいです(前後編)』を、2023年2月にweb雑誌に掲載。代表作である『アラサーだけど、初恋です。』も全7巻が書籍化されている。
そんな310さんがSNS上で公開している『悪者魔女の解けない恋の魔法』は多くの「いいね」とコメントがついている話題作。「とても好きな話でした！」「尊い！！！」「心のHPが回復しました！」と盛り上がっており、「続きが読みたいです！」「くぅ、、ｯｯ続編を、、ください、、」と今後の展開を望む声も。今回は、ラブコメが得意という310さんに、これまで手がけた作品も含め、インタビューをした。
今まで一度も付き合ったことがないアラサー男女の"初めてのお付き合い"を描いた「アラサーだけど、初恋です。」や、許嫁の伯爵令嬢のことが昔から好きなのに素直になれない侯爵令息がその想いを伝えようと空回りする「許嫁の侯爵令息がツンデレすぎて愛しいです」など、数多くのラブコメ作品を手掛ける漫画家・310さん。「ジタバタするヘタレ男性描くのが好きですし、何より楽しいです(笑)」と創作活動には自身の"好き"が込められていると教えてくれた。
310さんは小さいころから絵を描くことが好きで、小学1年生のとき習い事の教室に置いてあった漫画本から"漫画"という表現方法を知ったことをきっかけに、「自分も見よう見まねで描き始めた」と当時を振り返る。もちろん得意分野は"ラブコメ"。「分野というか好きな表現方法ですが、モノローグでキャラクターの気持ちを深く追って行ったり、キャラクター同士が楽しく掛け合いしている姿を描くのがめちゃくちゃ好きです。少女漫画的な繊細でキラキラした表現も好きです」と制作にかける思いも話してくれた。
本作「悪者魔女の解けない恋の魔法」は、まさにその真骨頂ともいえるラブコメ作品であり、読者からは「くぅ、、ｯｯ私も胸が、、痛い、、」「恋患いはどんな魔法も如何なる薬も効き目が無い」「それは魔法じゃないんだ。お医者さまでも、草津の湯でも、治せない病なんだな」など、ストーリーの展開に身もだえしているようなコメントが多く寄せられている。
繊細な作画で描かれる魅力的なラブコメ作品を、ぜひ一度読んでみては？
取材協力：310(@namaste310)
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