MEGUMI、インスタで“意味深”予告「近々…」
タレントで俳優のMEGUMI（44）が、21日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。“意味深”な予告を投稿した。
【全身ショット】流石です…デコルテ全開のブラックドレスで登場したMEGUMI
MEGUMIは、美背中があらわになった黒ドレスカットを公開。文字で「近々大切なお知らせがありまーす」と予告し、文末にハートマークの絵文字を添えた。
MEGUMIは1981年9月25日生まれ、岡山県出身。2001年、芸能界デビュー。映画『巫女っちゃけん。』『孤狼の血』『台風家族』、ドラマ『おっさんずラブ-inthesky-』『偽装不倫』などに出演。20年2月に『第62回ブルーリボン賞』で助演女優賞を受賞。プライベートでは、ミクスチャー・ロックバンド・Dragon Ashのボーカル・Kjこと降谷建志と08年7月に結婚。翌09年2月に第1子男児を出産し、23年12月に離婚を発表していた。
【全身ショット】流石です…デコルテ全開のブラックドレスで登場したMEGUMI
MEGUMIは、美背中があらわになった黒ドレスカットを公開。文字で「近々大切なお知らせがありまーす」と予告し、文末にハートマークの絵文字を添えた。
MEGUMIは1981年9月25日生まれ、岡山県出身。2001年、芸能界デビュー。映画『巫女っちゃけん。』『孤狼の血』『台風家族』、ドラマ『おっさんずラブ-inthesky-』『偽装不倫』などに出演。20年2月に『第62回ブルーリボン賞』で助演女優賞を受賞。プライベートでは、ミクスチャー・ロックバンド・Dragon Ashのボーカル・Kjこと降谷建志と08年7月に結婚。翌09年2月に第1子男児を出産し、23年12月に離婚を発表していた。