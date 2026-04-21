夜型の人はコレで作業だ。

文章をタイピングするためだけに生まれた、キングジムのデジタルメモ｢ポメラ｣。初登場は2008年と、振り返ってみると歴史が長いガジェットです。

｢ポメラ｣は「ポケット・メモ・ライター」の頭文字が名前の由来で、メールやネットができないタイピング専用のデバイスです。記事や小説や脚本など、いつでもどこでも集中して作業ができるのが特徴。コアなファンからの支持が厚いことでも知られています。

今度はミッドナイト・パープル

初代から何度かモデルチェンジを経ていますが、カラーリングには限定版でスケルトンを採り入れることもあるポメラ。今度はその第3弾として、スケスケの紫色がお見えです。

「【限定】デジタルメモ「ポメラ」DM250XYZ Midnight Purple」は、深い紫色のスケルトン。ちょっと『エヴァンゲリオン』の初号機っぽさがありますが、かつての初代iMacや平成レトロなゲーム機などにも使われたスケスケボディーがレトロでフューチャリスティックです。光に透かしながらタイピングしたいですね。

Image: KING JIM

これまでのカラバリ

現行レギュラーモデルの「DM250」はダークグレーでノートPCっぽいのですが、かつては250台限定のホワイト、200台限定の透明色クリスタル、そしてスケルトン第2弾のネオンイエローがありました。ボディが透けているだけでイメージがガラっと変わり、レトロだけど斬新さが味わえます。

それ以前はプレゼント用に黒のスケルトンが作られ、クリスタルの試作品は擦りガラスのようなマット、ガラス瓶のような緑がかったクリアも、それぞれ1台ずつ作られたんですって。どれも欲しいんですけどー？

今回も抽選

今回のミッドナイト・パープルもまた抽選販売のみ。限定だけど数量は500台なので、以前より勝率は高いですね。

本体のみ購入だと6万280円でスケルトンな限定アクリルキーホルダー付き、もしくは6万1000円のセットだと「ポメラ」本体柄の限定ダイカットアクリルキーホルダーが付属します。

【予告】特別仕様のデジタルメモ「ポメラ」最新作DM250XYZ Midnight Purpleを500台限定で販売します。 抽選応募は2026年4月30日正午から5月17日23:59まで。https://t.co/DrxfSU8oTP pic.twitter.com/ky9w1ih9uB - キングジム公式オンラインストア (@kingjim_store) April 16, 2026

応募期間は4月30日(木) 正午〜5月17日(日) 23:59まで。会員登録が必要なので、当日までに済ませておきましょう。

Source: X, YouTube, KING JIM