俳優ディラン・スプラウス（33）が、妻でモデルのバーバラ・パルヴィン（32）と暮らす米ロサンゼルス・ハリウッドヒルズの自宅敷地内で、侵入してきた男を取り押さえる出来事があった。事件は17日午前0時30分ごろに発生し、バーバラが不審者を発見して通報したことで警察が駆けつけたという。



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米TMZなどによると、ディランは侵入者と対峙し、拳銃を所持した状態でけん制した後、男を地面に倒して取り押さえ、警察到着まで身柄を確保したという。男は家の中へ侵入することはなく、身元は公表されていない。



警察関係者は当初、強盗未遂というより不法侵入の可能性が高いとの見方を示したが、夫妻は不法侵入での立件を求めなかった。しかし男には別件の未解決令状があったため、その場で逮捕されたという。「気味の悪い男だった」との証言も出ている。



この騒動でけが人はなく、ディラン自身も無事だったものの、「かなり動揺している」と関係者は伝えている。



ディランは双子の弟コール・スプラウスと共演したディズニー・チャンネルの人気ドラマ『スイート・ライフ』などで知られている。









（BANG Media International／よろず～ニュース）