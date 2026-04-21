現場定着まで見据えた実務支援！ コムテックス「キャリアリンク」

記事ポイント コムテックスのCCUS認定入退場管理システム「キャリアリンク」が、福井コンピュータスマート運営の「FC Apps Direct」に掲載開始電話発信による入退場登録やCCUS連携、建退共電子申請向けファイル出力に対応し、現場と制度対応を両立建退共の電子ポイント方式と実務活用をテーマにしたウェビナーを全3回実施し、制度定着も支援 コムテックスのCCUS認定入退場管理システム「キャリアリンク」が、福井コンピュータスマート運営の「FC Apps Direct」に掲載開始電話発信による入退場登録やCCUS連携、建退共電子申請向けファイル出力に対応し、現場と制度対応を両立建退共の電子ポイント方式と実務活用をテーマにしたウェビナーを全3回実施し、制度定着も支援

コムテックスが提供する建設キャリアアップシステム認定の入退場管理システム「キャリアリンク」が、建設業向けDXプラットフォーム「FC Apps Direct」に掲載開始となります。

制度対応だけでなく、現場での運用しやすさまで意識したサービスとして展開されているのが特徴です。

あわせて、建設業退職金共済制度の電子ポイント方式と実務活用を解説するウェビナーも全3回にわたり実施されます。

コムテックス「キャリアリンク」





サービス名：キャリアリンク掲載先：FC Apps Direct提供会社：コムテックス株式会社所在地：富山県高岡市東中川町7-18対応内容：CCUS認定の現場入退場管理、CCUS連携、建退共電子申請支援

キャリアリンクは、国土交通省受託事業をきっかけに構築されたCCUS認定の現場入退場管理システムです。

現場で使いやすい運用設計と制度対応を無理なく両立できる点が特長で、建設業のDX推進を支えるサービスとしてFC Apps Directに掲載されます。

入退場登録とCCUS連携





登録方法：電話発信による就業履歴登録に対応設備要件：現場に専用端末や専用設備の設置不要認定：建設キャリアアップシステム認定システム機能：まとめ現場登録機能を搭載

電話発信で就業履歴を登録できるため、現場ごとに専用機器を設けなくても運用しやすい仕様です。

蓄積した入退場データはCCUSへスムーズに連携でき、制度対応の実務負担を抑えやすい設計になっています。

さらに、まとめ現場登録機能により、複数現場を見据えた柔軟な管理体制を整えやすい点にも注目です。

建退共電子申請対応





出力対応：工事情報ファイル出力対応：就労実績ファイル整理単位：現場単位、期間単位支援対象：元請事業者、下請事業者双方

キャリアリンクは、建退共電子申請専用サイトへ取り込める工事情報ファイルと就労実績ファイルの出力に対応しています。

工事情報や就労実績を現場単位、期間単位で整理しやすく、元請事業者と下請事業者の双方で申請業務を進めやすい構成です。

制度理解にとどまらず、実際の業務フローへ落とし込みやすい支援が用意されているのもポイントです。

役割分担の明確化

キャリアリンクでは、元請事業者がCCUSへの就業履歴連携や建退共申請に必要な情報を管理し、協力会社は日常的な入退場登録を担当する形で役割を整理しています。

誰が何を担うかが明確なため、元請事業者から協力会社へ説明する手間を大幅に減らしやすく、現場での定着も進めやすい仕組みです。

福井コンピュータスマート主催のウェビナーでは、建退共の電子ポイント方式と実務での活用方法について全3回で解説され、制度運用の理解を深める機会も設けられます。

建設現場の運用負担を抑えながら、制度対応を進めたい企業にとって参考になりそうなサービスです。

掲載によって、FC Apps Direct上で具体的な導入情報を確認しやすくなったのもうれしいところです。

建設DXを支える「キャリアリンク」の紹介でした。

よくある質問

Q. キャリアリンクはどのようなシステムですか？

A. キャリアリンクは、コムテックスが提供するCCUS認定の現場入退場管理システムです。

電話発信による就業履歴登録に対応し、現場で専用端末を設置しなくても運用しやすい点が特徴です。

Q. 建退共の申請業務にはどのように役立ちますか？

A. 建退共電子申請専用サイトに取り込める工事情報ファイルと就労実績ファイルを出力できるため、現場単位や期間単位で情報を整理しやすく、元請と下請の申請作業を支援します。

Q. FC Apps Directはどのようなサービスですか？

A. FC Apps Directは、福井コンピュータスマートが運営する建設業向けDXプラットフォームです。

各種ソリューションや役立つ情報をWeb上で分かりやすく提供し、業界の課題解決とDX推進を支援しています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 現場定着まで見据えた実務支援！ コムテックス「キャリアリンク」 appeared first on Dtimes.