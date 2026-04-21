元アナウンサー・秋元優里氏 フジ“社員”として会見を司会進行
フジテレビは21日、都内で「FUJI FUTURE UPDATE 海外共同制作プロジェクト発表会＆『kiDnap GAME』制作発表」を開催。司会進行は同局の元アナウンサー・秋元優里氏（42）氏が務めた。
【写真】真剣な表情も…二の腕あらわな清涼感のある衣装で登場した秋元優里
秋元氏は2006年にアナウンサーとしてフジテレビに入社。『報道2001』『ニュースJAPAN』など報道番組を中心に出演したが、19年にアナウンス室を離れ、現在は同局ディストリビューション部の一員として勤務している。
この日、秋元氏は清涼感のある白一色のトップス姿で登場。会見中は登壇者の発言に時折、合いの手を入れるなど、元アナウンサーとしてのスキルを存分に発揮していた。
【写真】真剣な表情も…二の腕あらわな清涼感のある衣装で登場した秋元優里
秋元氏は2006年にアナウンサーとしてフジテレビに入社。『報道2001』『ニュースJAPAN』など報道番組を中心に出演したが、19年にアナウンス室を離れ、現在は同局ディストリビューション部の一員として勤務している。
この日、秋元氏は清涼感のある白一色のトップス姿で登場。会見中は登壇者の発言に時折、合いの手を入れるなど、元アナウンサーとしてのスキルを存分に発揮していた。