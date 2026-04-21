石井竜也（66）とタイのアイドルグループ、BNK48が5月9日に東京・代々木公園で開催される「第26回タイフェスティバル東京」のステージに出演することが21日、発表された。

3月27日に日本とタイ両国で「君がいるだけで（Because of You）2026 Thai−Japanese Version」を配信リリース。曲は米米CLUBの名曲に、タイのダンスミュージックや伝統音楽“ルークトゥン”の要素を融合させた。同フェスでの共演がライブ初歌唱になる。

石井は「3月のタイ・バンコクでMUSIC VIDEO撮影は『暑かった！んだけど、熱かった！』。この日、BNK48のみんなと初めて顔合わせしたのですが、初対面とは思えないぐらいお互いが意気投合し、僕は酷暑の中、着物姿でダンスというむちゃぶりをされましたが、何をやっているかはあまり考えないようにしてやり切りました(笑い)。今度は日本のライブのステージで彼女たちと共演することになりました。ぜひ、会場でお会いしましょう」とコメント。

BNK48のRoseは「本番に向けて全力で準備をしてきましたので、私たちの楽しさや魅力をしっかりとお届けできればと思っています。そして、皆さんにすてきな印象を残せたらうれしいです」。Nammonnは「タイフェスってやっぱり、私たちBNK48にとって憧れで夢のようなステージなんです。しかも、石井竜也さんと一緒に立つことができて本当に光栄です。ファンの皆さんもよかったら日本で会いましょう」。Hoopは「私はこれまでに2回参加させていただいているのですが、Thai Festivalの雰囲気がとても大好きです。日本の光はとてもきれいで、ファンの皆さんが撮ってくださる写真を見るのも毎回すごく楽しみにしています」。Saonoiは「Thai Festival Tokyoは以前一度参加させていただいたことがあるのですが、日本の方々がこんなにもタイの文化やタイ料理を好きでいてくださることに、とても感動しました。当日は全力でステージに臨みますので、ぜひBNK48と石井さんのパフォーマンスを楽しみにしていてください。よろしくお願いします」とそれぞれがコメントした。