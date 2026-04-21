去年８月、山形県酒田市で、停車中の車を追い抜き横断歩道上で中学生をはねたとして拘禁３年６か月の実刑判決をうけたものの、はねた男（６３）が控訴している裁判。

【写真を見る】【速報】酒田市の女子中学生意識不明事故 裁判所は控訴を棄却 はねた男は一審で実刑判決を受けるも不服として控訴 女子中学生は現在も意識戻らず（山形）

きょう、控訴審の判決公判が行われ、仙台高等裁判所秋田支部は控訴を棄却しました。

中学生がはねられ、意識不明に

この事故は去年８月、酒田市亀ヶ崎で中学３年生の女子生徒が横断歩道を渡っていたところ、生徒を横断させようと停車した車を追い越してきた軽乗用車にはねられたものです。

女子生徒は意識不明となり、現在も意識が戻っていません。

男は「危険運転」で送検されるも、「過失運転」で起訴

この男の運転を受け、警察は「危険運転」の適用を視野に送検。しかし検察は、要件を満たしていないとして過失運転で起訴しました。

結局、事故を起こした酒田市の無職の男は過失運転傷害の罪で裁判が行われ、一審では拘禁３年６か月の実刑判決が言い渡されました。

山形地方裁判所酒田支部によりますと、男はこの判決を不服として、去年１２月１２日付けで控訴していました。

「刑が重すぎる」と主張

仙台高等裁判所秋田支部で行われた控訴審の初公判で、男の弁護側は、控訴の理由について「悲惨な事故だが、刑が重すぎる」とし、「拘禁１年６か月が妥当」だとしました。

また、男が被害者とその家族に謝罪の手紙を送ったことも明らかにしました。

一方検察側は、控訴の棄却を求めました。

そして迎えた、きょうの控訴審判決公判。仙台高等裁判所秋田支部は男の控訴を棄却しました。