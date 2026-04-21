６月６日に東京・後楽園ホールで開催される「ＤＹＮＡＭＩＣ ＧＬＯＶＥ ｏｎ Ｕ―ＮＥＸＴ Ｖｏｌ．４４」の追加対戦カードが２１日、発表された。ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級（６３・５キロ以下）王者・李健太（３０）＝帝拳＝が、同級２位の富岡樹（２９）＝角海老宝石＝との初防衛戦に臨む。

戦績は李が１１勝（２ＫＯ）１分け、富岡が１４勝（５ＫＯ）６敗２分け。

李は今年１月１７日に行われた王座決定戦で、元ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋同級王者の永田大士（三迫）を３―０の判定で下し、新王者に輝いた。王座獲得から約５か月で迎える初防衛戦へ、所属ジムの公式サイトを通じ、「６月６日は初防衛戦ではありますが挑戦者の気持ちで行きます。油断することなく、絶対に勝ちますので応援よろしくお願いします」と意気込みを語った。

挑戦者・富岡の印象については「ディフェンスが良いということですね、そしてスピードが有るという印象です」などとコメント。昨年２月頃には約４０ラウンドのスパーリングも行っているという。

ＷＢＯアジアパシフィック王座を獲得し、ＷＢＯ１４位に世界ランク入りした。「世界ランクも響きは良いですが、それよりも恥ずかしい試合は出来ないなという気持ちです。自分がまだ世界ランキングを目指していたころ、スーパーライト級の世界ランカーというと凄い場所というイメージが有り、思い描いていた場所でもあるので、そういう位置に居るということをしっかり認識してやりたいです」と気を引き締めた。

対する富岡は、元ＷＢＯオリエンタル同級王者。３月１８日にライト級８回戦で柳堀隆吾（花形）を３―０の判定で下して以来、３か月ぶりのリングとなる。

また同興行では、日本バンタム級タイトルマッチ１０回戦で王者・梅津奨利（２７）＝三谷大和＝が同級５位・栗原慶太（３３）＝ＫＯＤ ＬＡＢ＝と対戦することがすでに発表されている。興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。