「ロッキーズ３−１２ドジャース」（２０日、デンバー）

今季初の連敗中だったドジャースは試合直前の打順組み替えが奏功した。

当初は「６番・遊撃 ロハス」、「７番・三塁 マンシー」だったが、ロバーツ監督は６番・マンシー、７番・ロハスに入れ替えた。

すると、これがいきなり奏功する。０−１の二回。１死からマンシーが右中間へ同点７号ソロを放つと、ロハスが左翼席へ２者連続となる決勝１号ソロをたたきこんだ。

２人はその後も得点の起点となった。４−１の四回には先頭のマンシーが四球を選び、ロハスが左前打で好機を拡大し、大谷の打席でのボークの間に１点を生み出した。

５−１の六回もマンシーが中前打を放ち、ロハスが３打席連続安打となる左前打。押し出し四球につなげた。

結局、マンシーは２本塁打を含む４打数４安打２打点。ロハスも３打数３安打２打点の活躍で大勝に貢献した。ネットでは「共鳴してるかのようにバッティング好調だね」、「監督さん 成功でしたね」などの書き込みがあった。

２人に触発されたかのように８番・エスピナルも２安打、９番・ラッシングも２本塁打と下位打線だけで１５安打中１１安打を放つ大暴れで大勝した。