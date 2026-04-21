駐車中の“原付”に自動車が衝突！「保険で何とかなる」と思ってたのに、振り込み金額は“2万円だけ”でショック…自分に過失はないのに、なぜこんなに少額なの？ 補償額の上限とは

原付をぶつけられたのに保険会社からの振り込みはたったの2万円……

原付で走行中、飲み物を買おうとコンビニに寄りました。買い物を終えて戻るとバックをしてきた車が自分の原付に当たり、倒れてしまった事態を取り上げます。すぐに警察に連絡し、事故扱いとして保険会社同士の話し合いになりました。

ぶつけられた原付はボディが破損しており、修理には3万円かかるとのことです。しかし、保険会社から連絡があり振り込まれたのは2万円だけでした……「3万円の修理費がかかるのに、なんで2万円しか振り込まれないの？」と納得できない気持ちが残るのも無理はないでしょう。



車両保険の補償

自分はまったく悪くないのに、なぜ、修理費が全額出ないのでしょうか。実は、車両保険は、事故当時の時価額が上限のため、修理費が3万円だったとしても全額補償されるわけではないのです。

年式が古く中古価格が2万円程度の原付の場合、修理費が3万円だったとしても補償されるのは、2万円が上限とされています。自分に過失がなかったとしても関係はなく、損害額（時価額）が上限となり、2万円までしか支払われません。

自動車の場合であれば、数十万円の価値があることが多いため、このようなケースはまれでしょう。しかし原付は、年式が古く中古価格が高くない場合、このような納得しにくい状況が生まれることがあります。

そのため、市場価値が高くない原付に乗っている人は、「ぶつけられても修理費は全額出ない可能性がある」と理解しておく必要があります。万一のときのために、自分の原付やバイクが、どのくらいの価値があるのかを調べておくのもよいでしょう。



もっともらうことはできる？

車両保険が、時価額までしかもらえないことは解説しました。とはいえ「これだけ迷惑かけられて2万円は安すぎる……」と感じることもあるでしょう。もう少しもらえるような交渉の余地はあるのでしょうか。

結論からいうと、大幅アップは難しいものの、増額できる可能性はあります。同型の原付がもっと高く売られている、直前にタイヤやバッテリーを交換していた、などを証明できれば、増額されるケースもあります。

また、原付をフードデリバリーなどの仕事に利用している場合であれば、休業損害や代車費用が認められるケースもあるでしょう。ただし、通勤用途だけであれば、増額が認められない、または限定的になることが多い傾向にあります。

加入している車両保険に弁護士特約が付帯しているのであれば、弁護士に相談するのも選択肢です。保険会社との交渉を弁護士に依頼すれば、補償される金額を増額できる可能性があります。

自分の車両保険を利用しない場合であれば、弁護士特約を使っても、等級が下がり保険料が上がってしまうことはありません。ただし、「自分は悪くないのだから、相手から取れるだけ取ってやろう」という考え方は通じず、根拠に基づく交渉が必要になります。



まとめ

自動車やバイクなどの車両保険の補償額は、時価額が上限のため、修理費が全額出ないことがあります。年式の古い原付などは、時価額が低い可能性があり、ぶつけられたとしても数万円しかもらえないケースも存在します。

車両保険に弁護士特約が付帯している場合は、相談してみるとよいでしょう。根拠があれば、補償額を増額できる可能性があります。

執筆者 : 藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士