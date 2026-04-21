駐車中の“原付”に自動車が衝突！「保険で何とかなる」と思ってたのに、振り込み金額は“2万円だけ”でショック…自分に過失はないのに、なぜこんなに少額なの？ 補償額の上限とは

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普段から移動手段として原付やバイク、自動車を利用している人も多いでしょう。中には「停めておいただけなのにぶつけられた」という経験をしたことのある人もいるかもしれません。   本記事では、買い物で原付を駐車しておいただけなのに自動車にぶつけられたケースを取り上げ、保険で2万円しか振り込まれなかったのはなぜなのかを解説します。

原付をぶつけられたのに保険会社からの振り込みはたったの2万円……

原付で走行中、飲み物を買おうとコンビニに寄りました。買い物を終えて戻るとバックをしてきた車が自分の原付に当たり、倒れてしまった事態を取り上げます。すぐに警察に連絡し、事故扱いとして保険会社同士の話し合いになりました。
ぶつけられた原付はボディが破損しており、修理には3万円かかるとのことです。しかし、保険会社から連絡があり振り込まれたのは2万円だけでした……「3万円の修理費がかかるのに、なんで2万円しか振り込まれないの？」と納得できない気持ちが残るのも無理はないでしょう。

車両保険の補償

自分はまったく悪くないのに、なぜ、修理費が全額出ないのでしょうか。実は、車両保険は、事故当時の時価額が上限のため、修理費が3万円だったとしても全額補償されるわけではないのです。
年式が古く中古価格が2万円程度の原付の場合、修理費が3万円だったとしても補償されるのは、2万円が上限とされています。自分に過失がなかったとしても関係はなく、損害額（時価額）が上限となり、2万円までしか支払われません。
自動車の場合であれば、数十万円の価値があることが多いため、このようなケースはまれでしょう。しかし原付は、年式が古く中古価格が高くない場合、このような納得しにくい状況が生まれることがあります。
そのため、市場価値が高くない原付に乗っている人は、「ぶつけられても修理費は全額出ない可能性がある」と理解しておく必要があります。万一のときのために、自分の原付やバイクが、どのくらいの価値があるのかを調べておくのもよいでしょう。

もっともらうことはできる？

車両保険が、時価額までしかもらえないことは解説しました。とはいえ「これだけ迷惑かけられて2万円は安すぎる……」と感じることもあるでしょう。もう少しもらえるような交渉の余地はあるのでしょうか。
結論からいうと、大幅アップは難しいものの、増額できる可能性はあります。同型の原付がもっと高く売られている、直前にタイヤやバッテリーを交換していた、などを証明できれば、増額されるケースもあります。
また、原付をフードデリバリーなどの仕事に利用している場合であれば、休業損害や代車費用が認められるケースもあるでしょう。ただし、通勤用途だけであれば、増額が認められない、または限定的になることが多い傾向にあります。
加入している車両保険に弁護士特約が付帯しているのであれば、弁護士に相談するのも選択肢です。保険会社との交渉を弁護士に依頼すれば、補償される金額を増額できる可能性があります。
自分の車両保険を利用しない場合であれば、弁護士特約を使っても、等級が下がり保険料が上がってしまうことはありません。ただし、「自分は悪くないのだから、相手から取れるだけ取ってやろう」という考え方は通じず、根拠に基づく交渉が必要になります。

まとめ

自動車やバイクなどの車両保険の補償額は、時価額が上限のため、修理費が全額出ないことがあります。年式の古い原付などは、時価額が低い可能性があり、ぶつけられたとしても数万円しかもらえないケースも存在します。
車両保険に弁護士特約が付帯している場合は、相談してみるとよいでしょう。根拠があれば、補償額を増額できる可能性があります。
執筆者 : 藤岡豊
2級ファイナンシャル・プランニング技能士