駐車違反で青切符の反則金を支払ったのに、後日「放置違反金」の通知が届きました。これは別で支払う必要がありますか？

青切符の反則金を支払った後に放置違反金の通知が届いた場合の対処法

結論から言うと、青切符の反則金を支払った後に放置違反金の通知が届いた場合、原則として放置違反金を支払う必要はありません。

駐車違反をした場合、支払うのは反則金と放置違反金のどちらか一方でよく、両方の通知が来た場合には反則金のほうを優先して支払うとされています。ただし、それぞれの駐車違反が別件の場合は、両方の支払い義務が発生します。

放置違反金の通知に記載された情報（違反日時・場所・車両番号・金額など）が、支払い済みの反則金と同じ内容か確認するようにしましょう。少しでも食い違いがある場合は、別件として扱われている可能性があり、早めの対応が必要です。

放置違反金の滞納があると、延滞金が発生したり車検を受けられなくなったりする可能性があるため、慎重に確認しましょう。また、反則金を支払ったときの領収書（納付書控え）は、「納付済み」であることを示す証明書類として使えるため、大切に保管しておきましょう。

なお、不安や疑問がある場合は、放置違反金の通知に記載された連絡先（警察署や交通反則通告センターなど）に問い合わせてみるのが確実です。

ちなみに、もし誤って同じ駐車違反に対して反則金と放置違反金の両方を支払ってしまった場合、放置違反金が返金されます。



青切符の反則金と放置違反金の違いは？ 両方の通知が届く理由

青切符の反則金や放置違反金とは、そもそも何なのか整理しておきましょう。

まず、反則金は「運転者」に対して課されるものです。対して、放置違反金は、運転者が出頭しない場合や反則金を納付しない場合に、「使用者（基本的には所有者）」に課されるものです。

例えば、駐車違反の場に運転者本人がいた場合は、青切符が交付され、反則金を支払うことになります。しかし、運転者が不在で車だけの状態（＝運転者が分からない状態）の場合は、フロントガラスに黄色い紙が貼られ、使用者が放置違反金を支払うことになります。

駐車違反の反則金と放置違反金は同額で、反則金を支払った場合は放置違反金を支払う必要はありません。しかし、まれに行き違いが起きて、両方の通知が来ることがあります。

例えば運転者がいない状態で駐車違反が摘発され、放置違反金の黄色い紙を貼られたものの、取り締まりの最中に運転者が戻ってきてその場で青切符を切られたケースなどが考えられます。

多くの場合、事務的な手続きの時間差によってたまたま重なってしまっただけなので、もし反則金と放置違反金の両方の通知が来たとしても、焦らず冷静に対応しましょう。



まとめ

「もう反則金を支払ったはずなのに、放置違反金も支払わないといけないの？」と戸惑ってしまうかもしれません。しかし、反則金と放置違反金は、基本的に二重に支払う必要はありません。

反則金を支払った後に放置違反金の通知が来るのは、単に事務的な行き違いであるケースが多いとされています。ただし、支払った反則金と今回届いた放置違反金の通知が本当に同じ駐車違反に対して課されたものなのか、必ず確認するようにしましょう。

念のため、通知書に記載されている警察署などに連絡して「反則金は支払い済み」と伝え、今後の対応方法について確認しておくとより安心です。



出典

神奈川県警察 放置駐車違反に対する責任追及の流れ

群馬県警察 放置駐車違反制度Q&A

大阪府警察 Q4 放置違反金を滞納するとどうなるのですか。

執筆者 : 馬場愛梨

ばばえりＦＰ事務所 代表