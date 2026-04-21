夏木マリ、胸元全開黒ドレス姿に絶賛の声「さすがの着こなし」「カッコ良すぎる」
【モデルプレス＝2026/04/21】夏木マリが4月20日、自身のInstagramを更新。黒いドレスの衣装姿を公開し、話題となっている。
【写真】73歳ベテラン女優「年々パワーアップしてる」デコルテ全開ドレス姿
夏木は「今回のブルーノート東京『MARI NATSUKI “MARI de MODE 8”』では、初の試みとして、これまで7回のブルーノートで着用してきた衣装に加え、オールスタージャズオーケストラにゲスト出演した際の衣装も展示いたします。ぜひショーの前にご覧ください」とつづり、ショーの衣装姿を投稿。黒の胸元がざっくりと開いたドレス姿で、美しいデコルテラインやアクセサリーが際立つショットや、ドレープがたっぷり入ったドレス姿、ケープのようなデザインの白いドレス姿など、様々な衣装ショットを披露している。
この投稿にファンからは「ショーの姿が素敵すぎる」「さすがの着こなし」「躍動感がすごい」「カッコ良すぎる」「年々パワーアップしてる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】73歳ベテラン女優「年々パワーアップしてる」デコルテ全開ドレス姿
◆夏木マリ、美デコルテ際立つ黒ドレスショット公開
夏木は「今回のブルーノート東京『MARI NATSUKI “MARI de MODE 8”』では、初の試みとして、これまで7回のブルーノートで着用してきた衣装に加え、オールスタージャズオーケストラにゲスト出演した際の衣装も展示いたします。ぜひショーの前にご覧ください」とつづり、ショーの衣装姿を投稿。黒の胸元がざっくりと開いたドレス姿で、美しいデコルテラインやアクセサリーが際立つショットや、ドレープがたっぷり入ったドレス姿、ケープのようなデザインの白いドレス姿など、様々な衣装ショットを披露している。
◆夏木マリのドレス姿に反響
この投稿にファンからは「ショーの姿が素敵すぎる」「さすがの着こなし」「躍動感がすごい」「カッコ良すぎる」「年々パワーアップしてる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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