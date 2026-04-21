2児の母・青木裕子、手作りのカレー＆ナン弁当公開「ナンまで手作りできるのすごい」「詰め方がおしゃれ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/21】フリーアナウンサーの青木裕子が4月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。カレーとナンの弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「いい香りが漂ってきそう」手作りカレー＆ナン弁当
青木は「お弁当」というスタンプを添え、手作り弁当を公開。ランチジャーに入ったカレーと手作りのナン2枚の横にはゆで卵やミニトマト、アスパラガスが添えられており「見た目で伝わるかもしれませんが、ナンがカリカリのクッキーのようになってしまいました コネ足りなかったかな…」と反省をつづっている。
この投稿に、ファンからは「ナンまで手作りできるのすごい」「詰め方がおしゃれ」「いい香りが漂ってきそう」「カリカリでも絶対美味しい」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「いい香りが漂ってきそう」手作りカレー＆ナン弁当
◆青木裕子、カレー＆ナン弁当公開
青木は「お弁当」というスタンプを添え、手作り弁当を公開。ランチジャーに入ったカレーと手作りのナン2枚の横にはゆで卵やミニトマト、アスパラガスが添えられており「見た目で伝わるかもしれませんが、ナンがカリカリのクッキーのようになってしまいました コネ足りなかったかな…」と反省をつづっている。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ナンまで手作りできるのすごい」「詰め方がおしゃれ」「いい香りが漂ってきそう」「カリカリでも絶対美味しい」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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