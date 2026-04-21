温かいスコーンにひんやりマンゴーとクリームチーズを挟んだ新メニュー登場【フレッシュネスバーガー】

フレッシュネスバーガーは、2026年4月22日、店内で仕上げる「作りたてスコーンサンド」の新商品「マンゴー&クリームチーズ」を期間限定で発売する。

【「作りたてスコーンサンド マンゴー&クリームチーズ」の画像はこちら】

◆作りたてスコーンサンド マンゴー&クリームチーズ

価格:税込450円

販売期間:2026年4月22日〜6月2日

販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー店舗

※球場店舗･動物園店舗を除く。

温かいスコーンに、ひんやりマンゴーを合わせ、温×冷のコントラストが楽しめる新感覚の味わいに仕上げた。とろけるような濃厚な甘みと豊かな香りの「アップルマンゴー」を使い、時間の経過とともに変化するマンゴーの温度や食感が楽しめる。

〈「作りたて」にこだわったスコーン〉

作りたてスコーンサンドは、注文後にリベイクし、その場で具材をサンドするカフェメニュー。温めることで、外は「ふんわり」、中は「しっとり」とした優しい食感に仕立てた。

定番商品の「こしあんバター」は、なめらかなこしあんの上品な甘さに、バターの濃厚なコクを合わせたシンプルで飽きのこない味わい。甘すぎない和×洋のバランスで、世代を問わず楽しめる。

【お得なドリンクセットも(各税込)】

･プレミアムドリンクセット +380円

人気のフレッシュレモネードやこだわりミルクフォームのカフェラテなどが選択可能。

･レギュラードリンクセット +300円

本格ドリップコーヒーやオーガニックティー･ノンカフェインのハーブティーなどが選択可能。

※プレミアムセットにさらに+100円で期間限定のフローズンフルーツレモネードソーダも選択可能。