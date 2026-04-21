【宇崎花 チアガールver.】 【宇崎月 チアガールver.】 予約受付期間：4月21日～6月17日 9月 発送予定 価格：22,000円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「宇崎花 チアガールver.」と「宇崎月 チアガールver.」の予約受付を、同社ECサイトなどにて4月21日より6月17日まで実施している。発送予定は9月。価格は各22,000円。

両商品は、TVアニメ「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」に登場する宇崎花とその母親・宇崎月をチアガール姿でフィギュア化したもの。

どちらもチア服の上からでもわかる“SUGOI DEKAI”胸に加え、引き締まったウエストなどの豊満なスタイルが丁寧に造形。それぞれ「宇崎花 チアガールver.」には元気いっぱいな笑顔の他に、差し替え用顔パーツとして先輩をからかう「ウザ顔」が、「宇崎月 チアガールver.」には恥じらい笑顔の他に、普段の糸目な表情が付属している。

「宇崎花 チアガールver.」・「宇崎月 チアガールver.」詳細

仕様：プラスチック製塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高約230mm 専用台座付 【宇崎花 チアガールver.】【宇崎月 チアガールver.】

(C)2022 丈／KADOKAWA／宇崎ちゃん2製作委員会