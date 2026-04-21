２１日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３３．７９ポイント（０．１３％）高の２６３９４．８６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７．８７ポイント（０．０９％）高の８９０６．９３ポイントと小幅に続伸した。売買代金は１０８７億８９２０万香港ドルと大幅に縮小している（２０日前場は１３５３億１３９０万香港ドル）。

前日の好地合いを継ぐ流れ。中国経済対策の期待感が続いているほか、米イランの和平協議再開の見通しも買い安心感につながっている。米国との協議に消極的だったイランの高官は２０日、海外メディアのインタビューに対し、パキスタンで開催される戦闘終結に向けた再協議に出席することを検討していると答えた。一時停戦の期限が日本時間２３日午前に迫る中、仲介国のパキスタンは第２回和平協議の準備に奔走している。市場の一部に、停戦合意に楽観的な見方が広がり、日本時間２１日早朝の取引でＷＴＩ原油先物が急反落したこともプラス材料だ。もっとも、和平合意のハードルは高く、協議が難航するとの懸念もあり、上値は限定されている。ハンセン指数などは安く推移する場面もみられた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、車載バッテリー世界最大手の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が５．６％高、宅配サービス中国大手の中通快逓（２０５７／ＨＫ）が３．５％高、石炭最大手の中国神華能源（１０８８／ＨＫ）が２．８％高と上げが目立った。

セクター別では、消費関連が高い。組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（３２５／ＨＫ）が８．０％、茶飲料チェーンの滬上阿姨（上海）実業（２５８９／ＨＫ）が６．３％、養豚事業の牧原食品（２７１４／ＨＫ）が４．８％、マルチブランド化粧品の上海上美化妝品（２１４５／ＨＫ）が４．３％、テレビ（ＴＶ）メーカーの創維集団（７５１／ＨＫ）が３．８％、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が２．２％ずつ上昇した。

発電セクターもしっかり。華能国際電力（９０２／ＨＫ）が３．０％高、華電国際電力（１０７１／ＨＫ）が２．９％高、龍源電力集団（９１６／ＨＫ）が２．６％高、中国広核電力（１８１６／ＨＫ）と中国電力国際発展（２３８０／ＨＫ）がそろって１．５％高で引けた。

半面、人工知能（ＡＩ）関連の銘柄群は安い。青島創新奇智科技集団（２１２１／ＨＫ）が６．６％、雲知声智能科技（９６７８／ＨＫ）が６．２％、京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が３．９％、商湯集団（センスタイム・グループ：２０／ＨＫ）が２．９％、ミニマックス・グループ（ＭｉｎｉＭａｘ：１００／ＨＫ）が２．４％ずつ下落した。

医薬セクターもさえない。中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が２．４％安、信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が２．０％安、長風薬業（２６５２／ＨＫ）が１．８％安、中国神威薬業集団（２８７７／ＨＫ）が１．７％安で前場取引を終えた。

本土マーケットは反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２４％安の４０７２．３９ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。医薬、自動車、インフラ関連、保険・証券なども売られた。半面、銀行は高い。資源・素材、不動産、公益も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）