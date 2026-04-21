3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。業務の委託関係や、日常的に履く衣類、生命力の強い野菜をヒントに、共通する2文字を導き出しましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、ビジネスシーンで使われる用語から、毎日身につける身近なアイテム、そして健康に良いとされる植物まで、異なる分野の3つの言葉を揃えました。文字の流れから連想される単語を思い浮かべて、空欄を埋める共通の2文字を探り当ててください。パズルのピースがはまるような感覚を楽しんでみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□うけ
くつ□□
あ□□ば

ヒント：ある会社が引き受けた仕事の全部または一部を、さらに別の会社が引き受けて行うことを思い出してみてください。

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正解：した

正解は「した」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「した」を入れると、次のようになります。

したうけ（下請け）
くつした（靴下）
あしたば（明日葉）

どれも正しい日本語になりますね。今回は「した」という響きが共通していましたが、漢字に直すと「下」と「明日」という異なる意味が含まれていました。業務上の立ち位置や足元の位置関係を表す「下」という概念と、未来を指す「明日」という言葉が、同じ音の中に同居しているのは面白い発見です。言葉の持つ多義性や響きの共通点に気づくと、語彙のネットワークがより豊かになります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)