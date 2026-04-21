【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を当てよう。ヒントは足元の衣類
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、ビジネスシーンで使われる用語から、毎日身につける身近なアイテム、そして健康に良いとされる植物まで、異なる分野の3つの言葉を揃えました。文字の流れから連想される単語を思い浮かべて、空欄を埋める共通の2文字を探り当ててください。パズルのピースがはまるような感覚を楽しんでみましょう。
□□うけ
くつ□□
あ□□ば
ヒント：ある会社が引き受けた仕事の全部または一部を、さらに別の会社が引き受けて行うことを思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「した」を入れると、次のようになります。
したうけ（下請け）
くつした（靴下）
あしたば（明日葉）
どれも正しい日本語になりますね。今回は「した」という響きが共通していましたが、漢字に直すと「下」と「明日」という異なる意味が含まれていました。業務上の立ち位置や足元の位置関係を表す「下」という概念と、未来を指す「明日」という言葉が、同じ音の中に同居しているのは面白い発見です。言葉の持つ多義性や響きの共通点に気づくと、語彙のネットワークがより豊かになります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、ビジネスシーンで使われる用語から、毎日身につける身近なアイテム、そして健康に良いとされる植物まで、異なる分野の3つの言葉を揃えました。文字の流れから連想される単語を思い浮かべて、空欄を埋める共通の2文字を探り当ててください。パズルのピースがはまるような感覚を楽しんでみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
くつ□□
あ□□ば
ヒント：ある会社が引き受けた仕事の全部または一部を、さらに別の会社が引き受けて行うことを思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：した正解は「した」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「した」を入れると、次のようになります。
したうけ（下請け）
くつした（靴下）
あしたば（明日葉）
どれも正しい日本語になりますね。今回は「した」という響きが共通していましたが、漢字に直すと「下」と「明日」という異なる意味が含まれていました。業務上の立ち位置や足元の位置関係を表す「下」という概念と、未来を指す「明日」という言葉が、同じ音の中に同居しているのは面白い発見です。言葉の持つ多義性や響きの共通点に気づくと、語彙のネットワークがより豊かになります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)