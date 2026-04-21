今シーズンの開幕戦で敗れた「サンフレッチェ広島」との一戦。

3試合ぶりの勝利を目指す V・ファーレンでしたが、前半10分、相手のスローインの流れから失点してしまいます。

追う展開となった V・ファーレンは20分、進藤のクロスにチアゴ サンタナ。

これは惜しくもゴール右に外れます。

終了間際には、米田の突破からチャンスを作り再びチアゴ サンタナが狙いますが、キーパーに止められゴールならず。

1点ビハインドで折り返します。

早く同点に追いつきたいV・ファーレンでしたが、後半の立ち上がり、逆に追加点を奪われてしまいます。

その後は、途中出場の笠柳とノーマンキャンベルのコンビでゴールに迫るシーンも作りましたが、ネットを揺らすことが出来ません。

終盤には負傷交代や退場者が出て、9人となったV・ファーレン。

最後まで得点を奪うことができず、今シーズン初の3連敗。順位は9位に後退しました。

(高木 琢也監督)

「最初の入りのところで苦労した(その後)、持ち越しながら自分たちがやりたいことを含めて少しずつ出てきた状況だったが、まだまだ力が足りないことは感じた」

次節は25日ホームで「ガンバ大阪」と対戦します。