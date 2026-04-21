フジテレビは２１日、都内で「ＦＵＪＩ ＦＵＴＵＲＥ ＵＰＤＡＴＥ 海外共同製作プロジェクト発表会＆１０月期連続ドラマ制作発表」を行い、香港のＭａｋｅｒｖｉｌｌｅ、韓国のＳｉｍＳｔｏｒｙという海外プロダクションと共同で、新作ドラマ「ｋｉＤｎａｐ ＧＡＭＥ（キッドナップ・ゲーム）」を製作していることを発表した。

同局はコンテンツカンパニーを目指して改革中で、国内視聴率に主眼を置いた番組製作から世界に通用するコンテンツを作ることを推し進めている。第１スタジオ局長の若松央樹氏は「強力なパートナーを得て、フジテレビのクリエイティビティーを世界に広めたい」と意欲を見せた。

東京、ソウル、台北、シンガポール、バンコク、那覇、マニラのアジア７都市で同時多発誘拐事件が発生し、愛する人を救うために犯人が課すサバイバルゲーム「ｋｉＤｎａｐ ＧＡＭＥ」に挑む物語。３年前から企画が始動し、昨年１１月にクランクイン。現地のプロダクションのスタッフが携わり、キャストは現地のスターを起用した。５月にクランクアップ予定となっており、キャストは後日発表される。

地上派では全１１話で１０月期に放送されるほか、１８の国と地域で放送、配信予定。演出・プロデュースを担当する加藤裕将氏は「イカゲームみたいなものを立ち上げたかった。アジア７都市で同時誘拐事件が発生する規模の大きい話。クランクイン前に脚本作り上げて、アジアのスターを集めて半年撮影している。スケール感も自信を持ってお送りする」と語り、通常のドラマ制作と比べての予算について「かなりあります。フジテレビだけでなく、海外のパートナーと協力してやっている」と語った。