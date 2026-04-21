慶大卒タレントで元筋肉アイドル、元プロレスラーの才木玲佳（33）が21日、自身のインスタグラムで第1子出産を発表した。

才木は「【ご報告】先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と報告。

「昨年4月に子宮筋腫の手術をしたという既往歴から、子宮破裂のリスクをお医者さんから言われていました。子宮破裂が起きると母子ともに命の危険があると聞いていたので、妊娠後期は特に、日々大きくなっていくお腹に我が子の成長の喜びを感じるとともに、いつ破裂するかわからないという不安も抱えながら毎日を過ごしていました」と、妊娠中に抱えていたリスクについても明かした。

「結果的に何事もなく、無事に我が子に会うことができて心底ホッとしています。産声を聞いたときは嬉しさと愛おしさで、自然と涙が溢れてきました。携わってくださった医療従事者の皆さんには感謝でいっぱいです」と感謝し「今は退院し、すでに新しい生活が始まっていて、毎日の頻回授乳やおむつ替え等で睡眠不足になりながらも、とんっっっっっでもなく可愛くて尊い我が子と幸せな日々を過ごしています」と記した。

才木は埼玉県出身で、慶大在学中の14年にアイドルデビュー。「筋肉アイドル」として活躍し、16年にプロレス参戦。20年には肉体に磨きをかけ、フィジーク全国2位となるなど、マルチに活動。22年にプロレスラーを引退。24年11月に一般男性との結婚を発表していた。