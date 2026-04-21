【ドラゴンクエストスマッシュグロウ】 4月21日 サービス開始 料金：基本プレイ無料（アイテム課金型）

　スクウェア・エニックスは、Android/iOS用ローグライトRPG「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」のサービスを4月21日に開始した。基本プレイ無料で、一部アイテム課金制。

　本作は「ドラゴンクエスト」シリーズのスマートフォンゲーム最新作。直感操作でモンスターの群れを吹き飛ばすローグライトRPGとなっており、ランダムに出現する「冒険スキル」で毎回違った成長と戦略を楽しめるほか、爽快なフィールドバトルを体験できる。

　なお、10月18日23時59分までに早期スタートしたプレーヤー全員に「ふくびき10連分（プレミアム装備ふくびき券×10枚）」がプレゼントされる。

□Google Play「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」
□App Store「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」

【『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』オープニングトレーラー】

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