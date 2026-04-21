「ドラクエ」ローグライトRPG「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」正式サービス開始！ 早期スタートでプレミアム装備ふくびき券10枚プレゼント
【ドラゴンクエストスマッシュグロウ】 4月21日 サービス開始 料金：基本プレイ無料（アイテム課金型）
□Google Play「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」 【『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』オープニングトレーラー】
(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは、Android/iOS用ローグライトRPG「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」のサービスを4月21日に開始した。基本プレイ無料で、一部アイテム課金制。
本作は「ドラゴンクエスト」シリーズのスマートフォンゲーム最新作。直感操作でモンスターの群れを吹き飛ばすローグライトRPGとなっており、ランダムに出現する「冒険スキル」で毎回違った成長と戦略を楽しめるほか、爽快なフィールドバトルを体験できる。
なお、10月18日23時59分までに早期スタートしたプレーヤー全員に「ふくびき10連分（プレミアム装備ふくびき券×10枚）」がプレゼントされる。
□Google Play「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」
□App Store「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」
『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』- ドラゴンクエスト宣伝担当 (@DQ_PR) April 21, 2026
正式サービス開始⚔💨
早期にスタートすると、「ふくびき10連分(プレミアム装備ふくびき券×10枚)」がもらえます🎁
【2026年10月18日(日)23:59まで】
👇インストールはこちらから https://t.co/jaTgdMVnrt
(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
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