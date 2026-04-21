お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」のよしこ・まひるが２１日、映画「グランド・イリュージョン／ダイヤモンドミッション」（５月８日公開、ルーベン・フライシャー監督）スーパーイリュージョンプレミア試写会に登壇した。

本作はスーパーイリュージョニスト集団「フォー・ホースメン」が華麗なイリュージョンを駆使して犯罪組織に立ち向かう「グランド・イリュージョン」シリーズの３作目。過去２作（「グランド・イリュージョン」「グランド・イリュージョン 見破られたトリック」）では悪を懲らしめてきたが、１０年ぶりの新作となる今作では世界を舞台にした、壮大な「因果応報」のショーが繰り広げられる。

試写会では、マジシャンのＭｒ．マリックによるイリュージョンショーが行われた。作中に出てくる”ハートダイヤ”ににちなんでダイヤモンドを消したように見せたり、手の中で１万円札（フェイク）を大量に増やしていくなど、観客を沸かせた。ガンバレルーヤの２人はマジックを見るたびに驚きの表情を見せ、「分かっていても見破るのが難しい」とコメントした。

また「フォー・ホースメンに盗んでほしいものは？」と聞かれたよしこは、「内臓脂肪です」と即答。衣装のベストのボタンが閉まらず、３個目のボタンを消失させてしまったエピソードを披露した。一方まひるは、「意気地なしな心」と回答。過酷な海外ロケには、何度行っても慣れないと話した。

試写会の最後にはマリックによる空中浮遊イリュージョンが披露され、宙に浮いたよしこは、「もしかして内臓脂肪を奪ってくれたのかと。おなか周りが熱くなった」とコメントし、笑いを誘った。