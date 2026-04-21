桜島では、きのう20日から山体膨張を示す地殻変動が観測されています。気象台は、火口から1キロを超えて飛散する大きな噴石などに注意するよう呼びかけています。

気象台によりますと、桜島は今年に入って月に数回、山体の膨張と収縮を繰り返していて、20日午前9時ごろから山体の膨張を示す地殻変動が観測されています。

桜島では20日、噴火と爆発的噴火が1回ずつ発生し、噴煙が最大で1500メートルの高さまで上がりました。噴火は今年に入って20回目です。

南岳山頂火口または昭和火口でこの山体膨張が一度に解消されるような噴火が発生すると、桜島を中心に多量の降灰となる可能性があります。

桜島は噴火警戒レベル3の「入山規制」が継続中です。気象台は、火口からおおむね2キロの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石および火砕流に警戒するよう呼びかけています。

また、風下側では火山灰だけでなく小さな噴石が遠くまで風に流されて降る可能性や、爆発に伴う大きな空振によって窓ガラスが割れるおそれがあるため注意が必要です。

桜島の降灰予報（定時）21日・22日

２１日１２時から２２日６時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼２１日１２時から１５時まで 南（指宿方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ

▼２１日１５時から１８時まで 南（指宿方向） ３０ｋｍ ３ｋｍ

▼２１日１８時から２１時まで 南（指宿方向） ２０ｋｍ ２ｋｍ

▼２１日２１時から２４時まで 西（鹿児島市街方向） ２０ｋｍ ２ｋｍ

▼２２日００時から０３時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ

▼２２日０３時から０６時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ６０ｋｍ ３ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、鹿屋市、垂水市、日置市、南さつま市、南九州市、姶良市、霧島市、薩摩川内市、いちき串木野市、伊佐市、さつま町、湧水町

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