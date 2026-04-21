【新興国通貨】ドルペソは17.30ペソ前後



先週金曜日に、ホルムズ海峡の封鎖解除報道でいったんドル売りになった後のドル買いに、17.30ペソ台を付けたドルメキシコペソ。週明けもう一段のドル高で17.40ペソ台を付けたが、その後は調整が入り17.30ペソ前後での推移。

対円では9.18円前後の推移。先週金曜日にいったん売りが入り、9.15円割れを付けたが、下がったところでは買いが出た。週明けも9.15円割れでは買いが入る展開で、少し戻してもみ合い。



MXNJPY 9.182 USDMXN 17.313

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