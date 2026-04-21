テクニカルポイント ドル円 10日線前後
160.55 エンベロープ1%上限（10日間）
160.16 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.23 21日移動平均
158.99 一目均衡表・基準線
158.98 現値
158.96 10日移動平均
158.73 一目均衡表・転換線
158.29 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.37 エンベロープ1%下限（10日間）
157.06 一目均衡表・雲（上限）
157.03 100日移動平均
155.93 一目均衡表・雲（下限）
153.65 200日移動平均
10日線前後での推移。159.00円が上値を抑えているが、押し目も鈍い。超えてくると159.23円の21日線がサポートとなりそう。
160.16 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.23 21日移動平均
158.99 一目均衡表・基準線
158.98 現値
158.96 10日移動平均
158.73 一目均衡表・転換線
158.29 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.37 エンベロープ1%下限（10日間）
157.06 一目均衡表・雲（上限）
157.03 100日移動平均
155.93 一目均衡表・雲（下限）
153.65 200日移動平均
10日線前後での推移。159.00円が上値を抑えているが、押し目も鈍い。超えてくると159.23円の21日線がサポートとなりそう。