160.55　エンベロープ1%上限（10日間）
160.16　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.23　21日移動平均
158.99　一目均衡表・基準線
158.98　現値
158.96　10日移動平均
158.73　一目均衡表・転換線
158.29　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.37　エンベロープ1%下限（10日間）
157.06　一目均衡表・雲（上限）
157.03　100日移動平均
155.93　一目均衡表・雲（下限）
153.65　200日移動平均

10日線前後での推移。159.00円が上値を抑えているが、押し目も鈍い。超えてくると159.23円の21日線がサポートとなりそう。