【通貨別まとめと見通し】ポンド円：216円を目前に調整を挟むも、214円台を維持し再浮上へ
【通貨別まとめと見通し】ポンド円：216円を目前に調整を挟むも、214円台を維持し再浮上へ
先週（4月13日～4月20日）のまとめ
先週のポンド円は、前回のレポートで予想された通り「215円台での定着」を試す展開となった。週後半には急激な調整も経験したが、ボラティリティの高い一週間であった。
1. 216円目前までの騰勢と失速（4月13日～17日前半）
週初から強い買い優勢が続き、13日に214円台に乗せると、14日には前回のレジスタンス215.38円を突破した。16日3時台には215.908円まで上値を伸ばし、大節目である216円を目前に捉えた。英国の堅調な経済背景と、イングランド銀行（BoE）による高金利維持観測がポンド買いを支えた。
2. 週末の急落とサポートの確認（4月17日後半）
17日（金）23時台、それまで215円台後半で推移していた価格が突如急落。一時214.011円まで下落した。これは高値圏での利益確定売りに加え、日本当局による為替介入への警戒感がピークに達したことによる「円買い戻し」が要因と考えられる。しかし、前回のレポートで強力なサポートとして挙げた「214.00円」の節目で下げ止まった点は注目に値する。
3. 週明けの底堅い推移（4月20日～21日）
20日（月）は調整を経て再び買い戻しが入り、214円台前半から後半へと着実に水準を切り上げた。直近の21日13時時点では214.87円付近まで回復しており、215円の再突破を伺う位置にある。
テクニカル分析
トレンド： 中長期では依然として上昇トレンド。ただし、短期的には214.00円～216.00円のレンジ内での揉み合いに移行している。
レジスタンス1： 215.40（直近の戻り高値・意識されるライン）
レジスタンス2： 215.91（4/16高値・ここを抜けると216円台定着が見える）
サポート1： 214.00（極めて強力な下値支持。4/17安値で実証済み）
サポート2： 212.90（前回の重要高値・深い調整時の最終防衛線）
RSI (14時間足推移):
4月16日のピーク時には過熱感（70超え）が見られたが、17日の調整を経て現在は50～60付近まで低下。上昇余力が回復しており、再び上を試しやすい形となっている。
MACD:
一度デッドクロスを形成し調整を示唆したが、20日の回復によりゼロラインの上で再びシグナルを上抜ける（ゴールデンクロス）兆しを見せている。上昇モメンタムの再点火が期待される。
今週のポイント・見通し
今週は、「214.00円の守りの硬さ」と「216.00円の壁」のどちらが先に崩れるかが焦点となる。
【メインシナリオ】215円台への回帰と高値更新の模索
英ポンドのファンダメンタルズ（利下げ先送り感）は変わらず、円安基調も継続している。214円を背にした押し目買い意欲は依然として強く、再び216.00円を目指す動きを想定する。
想定レンジ：214.00 - 216.50
根拠： 週末の急落を214円で耐えたことが市場に安心感を与えている。英国の物価指標や雇用データが強い結果となれば、ポンド買いが加速するだろう。
【対抗シナリオ】介入警戒によるレンジ下抜け
日本当局による実質的な介入、あるいは口先介入の激化により、214.00円を明確に割り込んだ場合である。
想定レンジ：212.00 - 215.00
根拠： 214.00円が崩れると、直近のロング勢の投げ売りを誘発し、次なる重要サポートである212.90円、さらには212円台前半までの調整が視野に入る。
総評
現状、「下がれば買いたい」という需要が非常に強い相場である。17日の急落をこなしても214円を維持したことはテクニカル的にポジティブと言える。今週、215円台中盤で安定した足場を築けるかどうかが、さらなる高値圏への鍵となる。
先週（4月13日～4月20日）のまとめ
先週のポンド円は、前回のレポートで予想された通り「215円台での定着」を試す展開となった。週後半には急激な調整も経験したが、ボラティリティの高い一週間であった。
1. 216円目前までの騰勢と失速（4月13日～17日前半）
週初から強い買い優勢が続き、13日に214円台に乗せると、14日には前回のレジスタンス215.38円を突破した。16日3時台には215.908円まで上値を伸ばし、大節目である216円を目前に捉えた。英国の堅調な経済背景と、イングランド銀行（BoE）による高金利維持観測がポンド買いを支えた。
2. 週末の急落とサポートの確認（4月17日後半）
17日（金）23時台、それまで215円台後半で推移していた価格が突如急落。一時214.011円まで下落した。これは高値圏での利益確定売りに加え、日本当局による為替介入への警戒感がピークに達したことによる「円買い戻し」が要因と考えられる。しかし、前回のレポートで強力なサポートとして挙げた「214.00円」の節目で下げ止まった点は注目に値する。
3. 週明けの底堅い推移（4月20日～21日）
20日（月）は調整を経て再び買い戻しが入り、214円台前半から後半へと着実に水準を切り上げた。直近の21日13時時点では214.87円付近まで回復しており、215円の再突破を伺う位置にある。
テクニカル分析
トレンド： 中長期では依然として上昇トレンド。ただし、短期的には214.00円～216.00円のレンジ内での揉み合いに移行している。
レジスタンス1： 215.40（直近の戻り高値・意識されるライン）
レジスタンス2： 215.91（4/16高値・ここを抜けると216円台定着が見える）
サポート1： 214.00（極めて強力な下値支持。4/17安値で実証済み）
サポート2： 212.90（前回の重要高値・深い調整時の最終防衛線）
RSI (14時間足推移):
4月16日のピーク時には過熱感（70超え）が見られたが、17日の調整を経て現在は50～60付近まで低下。上昇余力が回復しており、再び上を試しやすい形となっている。
MACD:
一度デッドクロスを形成し調整を示唆したが、20日の回復によりゼロラインの上で再びシグナルを上抜ける（ゴールデンクロス）兆しを見せている。上昇モメンタムの再点火が期待される。
今週のポイント・見通し
今週は、「214.00円の守りの硬さ」と「216.00円の壁」のどちらが先に崩れるかが焦点となる。
【メインシナリオ】215円台への回帰と高値更新の模索
英ポンドのファンダメンタルズ（利下げ先送り感）は変わらず、円安基調も継続している。214円を背にした押し目買い意欲は依然として強く、再び216.00円を目指す動きを想定する。
想定レンジ：214.00 - 216.50
根拠： 週末の急落を214円で耐えたことが市場に安心感を与えている。英国の物価指標や雇用データが強い結果となれば、ポンド買いが加速するだろう。
【対抗シナリオ】介入警戒によるレンジ下抜け
日本当局による実質的な介入、あるいは口先介入の激化により、214.00円を明確に割り込んだ場合である。
想定レンジ：212.00 - 215.00
根拠： 214.00円が崩れると、直近のロング勢の投げ売りを誘発し、次なる重要サポートである212.90円、さらには212円台前半までの調整が視野に入る。
総評
現状、「下がれば買いたい」という需要が非常に強い相場である。17日の急落をこなしても214円を維持したことはテクニカル的にポジティブと言える。今週、215円台中盤で安定した足場を築けるかどうかが、さらなる高値圏への鍵となる。