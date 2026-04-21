A.B.C-Z塚田僚一とABCテレビの福井治人アナウンサーが、大阪人にはなじみのある、あの「なんば広場」がなんで“異様に広い”のか?の謎に迫った。

2回連続で100点を勝ち取っているこのコンビ。3回連続の100点ゲットを目指して挑む今回は、果たして……？

【TVerでは未公開映像も】珍回答も余裕の表れ？ 粉モン大好き塚ちゃんに福井アナも「ありがとうございます！」

南海・大阪メトロの「なんば駅」の目の前、まさにミナミの中心地である「なんば広場」。かつては車道だったが、2023年から歩行者エリアとなっている。が、改めて見てみると確かに“異様に”広い---。

広場内をチェックすると、平和の塔・女神像など戦後復興を願って建立されたモニュメントも。はたして、これが……？

しかし、すぐそばに走る大阪の大動脈・御堂筋の脇にこの広場があることに着目した塚田は「バスの車庫とか、路面電車の車両が入りそうな……」と推理。

かつて大阪市内を走っていた路面電車が関係しているのか。

さらに、なんば駅周辺にも調査範囲を広げていくと……見つけたのは、大阪名物・たこ焼き！ “カリッ・ふわっ・トロ～ン”なたこ焼きを、ハフハフしながら頬張る塚田は

「わかった！ たこ焼き屋さんだよ。あの辺り一帯がたこ焼きの聖地なんだよ！」

と珍回答。福井アナが｢路面電車説｣に軌道修正し、大阪の歴史に詳しい歴史探訪プランナー・森なおみさんに方向性を確認してみると---？残念ながら、広場のスペースと路面電車はまったく関係なし！

森さんいわく「大阪市が､あるものを造ろうとした壮大な計画の名残」だという。

果たして、大阪市が構想していた壮大な計画とは何なのだろうか？

ここで「生國魂神社周辺で違和感のあるものを調べてください」というヒントをもらった塚田と福井アナは、いざ、なんば広場から東へ徒歩20分の場所に位置する生國魂神社へ！

神社仏閣が点在するこのエリアで、“違和感”を探す塚田と福井アナ。

調査すること1時間---。生國魂神社の東側、谷町筋に出てみると…

東西の通りが谷町筋で行き止まりになっている、「生玉南交差点」。そこには謎の空間が……。

これが森さんの言う“違和感”なのか!?ちょっと気になるものの、すべての通りと筋を調査し、最後に残った生國魂神社の隣の公園へ向かった塚田と福井アナは、コンクリートで固められた土塁のようなものを発見した。

実はこれ、4年前に福井アナの前任者・古川アナと河合郁人が調査した場所で、戦争中、大阪市が建設した長さ24メートルという巨大な地下壕だったのだ。

塚田と福井アナは「めっちゃありそう！絶対ある。これそうやん！」と、このコンクリートの塊を、森さんのいう“違和感”と断定！ 「なんば広場」に、平和の像があったことも関連付けられるとし、

「繁華街に集まる人々が逃げるための防空壕となる地下壕を造ろうとした」という答えを導き出した。さて、この答えの点数は……？？？

まさかの0点！うなだれるふたりを引き連れ、森さんが向かった先は、なんと塚田も福井アナも気になっていたあの「生玉南交差点」!!

ここは、「未成道路」と呼ばれる未完成な道路。

1950年、戦後復興のため大阪東部と難波を結ぶ新たな道路を造る一大プロジェクトが提案され、そのスタート地点があの「なんば広場」の場所だったのだという。しかし、黒門市場をはじめさまざまな商業施設が立ち並び、賑わい豊かな街となった難波において、各施設が立ち退くことは難しく、計画は頓挫してしまった。

つまり、あの“異様に広い”スペースは、5車線くらいは配置できたであろう、大きな幹線道路を造ろうとした名残だったのだ。

しかも、森さんは電話での会話のなかでちゃんと“違和感”のヒントも出してくれていた。

「答えは行き詰まった時にこそ、頭をフル回転してくださいね」

「通り一辺倒にならず」

「まんまじゃん！」と悔しがる塚田に、追い打ちをかけるように「思った通り♪」とツッコむ森さんに、福井アナは「うわ、通り重ね！」と、さらにがっくりと肩を落とすのだった。

あんなに歩き続けて調査したのに、惜しくも3回連続100点を逃してしまったNDYの二人。その模様は、情報番組『newsおかえり』（毎週月曜～金曜午後3時40分、ABCテレビ）内の「福井×塚田のなんでやねん!?」4月14日放送回で紹介された。塚田はロケをしながら大好きな大阪観光を満喫。そんな塚ちゃんのおちゃめな姿は、TVerで公開中！

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