お笑いコンビ「バイきんぐ」小峠英二（49）が、20日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。納得できないテレビ番組の編集について語った。

番組では自身の「毒出しノート」を披露、日常感じている不満や疑問を投げかけた。

小峠はネタを披露する形式の番組について「基本尺にネタを縮めて出すだけど、例えば“5分でお願いします”て言われて、いろいろ計算して5分で決めてきたのに、オンエアみたら“そこ削るのか”みたいなところを削られてることあるじゃない」と指摘。MCのとろサーモン久保田、ウエストランド井口を深くうなずかせた。

尺を調整して用意したネタを、断りなしに編集されることについて「あれはちょっとなしにしてほしいなと思わない？それなら最初から“4分半でお願いします”って言ってくれよ。それなら4分半なりの自分の中で完璧な4分半を持ってくるから。あれ削るのはちょっとルール違反のような気がするんだよね」と苦言。

これを激しくうなずきながら聞いていた久保田は「言います、俺が。2人は思ってないけど敢えて言いますね。これ、フジテレビが多い！」とキッパリ。小峠と井口は「まぁまぁまぁ…」と苦笑いで顔を見合わせた。

この2人の“裏切り”に久保田はブチギレ。「まぁまぁまぁじゃねえぞ！！いい加減にしろ！お前ら！」と椅子から立ち上がり、スタジオを爆笑させた。