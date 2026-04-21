オプロ<228A.T>が続伸している。この日、帳票の作成・配信を自動化するクラウド帳票サービス「帳票ＤＸ」がトヨタ自動車<7203.T>マリン事業部（以下「トヨタマリン」）に採用されたと発表しており、好材料視されている。



トヨタマリンでは、ＤＸ推進プロジェクトの一環としてセールスフォースを中核とした業務基盤の整備を本格化していることから、セールスフォースとの連携を標準機能として備えた点などが評価され採用が決定したという。「帳票ＤＸ」の採用により顧客帳票・請求書の自動生成を実現することで、帳票業務の品質向上と工数削減へ貢献するとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS