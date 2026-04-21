全保連<5845.T>が後場に入り下げ幅を縮小し一時プラスに転じる場面があった。午後０時３０分ごろに集計中の２６年３月期単独業績について、売上高が従来予想の２６１億円から２６１億５０００万円（前の期比１．９％増）へ、営業利益が３０億円から３１億５０００万円（同２３．６％増）へ、純利益が１６億４０００万円から１６億８０００万円（同３．６％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好材料視された。



ＭＵＦＧグループの信用力を背景に優良先との取引に経営資源を集中するとともに、独自開発したＡＩ審査システムによる審査高度化や回収強化を進めることで、不良債権予備軍である求償債権残高を減少させ、信用コストを想定以上に削減することに成功したことが要因。また、強みであるＩＴを生かした業務のデジタル化・効率化により、経費を想定以上に削減したことも寄与した。



出所：MINKABU PRESS