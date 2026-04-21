「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日正午現在でジンズホールディングス<3046.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



２１日の東証プライム市場でＪＩＮＳＨＤは続落。同社は１０日の取引終了後、第２四半期の決算を発表するとともに２６年８月期通期の業績予想を下方修正し、連結純利益を８８億２０００万円から８６億２３００万円（前期比３．５％増）に見直した。国内アイウエア事業の売上高が計画を下回ったことなどが響いた。ただ、国内販売基調は改善しているほか、海外の利益率も伸びており、市場には今期業績予想の達成と来期業績の伸びを予想する見方が強まった。決算発表での下方修正の影響が警戒されたが、株価はむしろ買いを集める展開となり、２０日には一時６８３０円まで値を上げた。しかし、足もとでは高値警戒感も台頭している様子だ。



出所：MINKABU PRESS