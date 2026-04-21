サンリオは続伸、初の自社ゲームブランド「サンリオゲームズ」立ち上げへ

サンリオ<8136.T>は続伸している。同社は２１日、初の自社ゲームブランド「Ｓａｎｒｉｏ Ｇａｍｅｓ（サンリオゲームズ）」を立ち上げると発表した。収益貢献を期待した買いが入り、株価は朝安後にプラス圏に浮上した。今年秋に第１作目のタイトルとして、ニンテンドースイッチとニンテンドースイッチ２向けのゲーム「サンリオ パーティランド」をグローバルで同時発売する。今後３年間で１０本程度のリリースを予定。サンリオのキャラクターの世界観を深く反映したゲームを自社で設計し、顧客エンゲージメントを強化するほか、ゲーム発のＩＰ開発も視野に入れる。



ユーザーがオリジナルアバターを作成し、サンリオのキャラクターとミニゲームやボードゲームを楽しむことができる「サンリオ パーティランド」に加え、今期中に２作目のリリースも控えているとし、タイトルの詳細や発売時期については段階的に公表する。



出所：MINKABU PRESS