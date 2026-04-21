岩本照が陰影ライティングで造形美際立つ！濡れ髪×艶感シャツのモードな姿に「絵画のよう」「美しい…」「目ヂカラにやられた」「大人の色気が溢れてる」と絶賛の声殺到

【写真】岩本照『エル・ジャポン』表紙／ドルチェ＆ガッバーナをまとう岩本照

『エル・ジャポン』の公式SNSが更新され、Snow Manの岩本照を起用した6月号特別版（4月28日発売）のカバーが公開された。

■岩本照が『エル・ジャポン』6月号特別版カバーに登場

公開されたカバーでは、岩本が胸元を開けた艶感のあるミントカラーのシャツを着こなし、首元にはさりげなくネックレスをプラス。

ラフにまとめた濡れ感ヘアが色気を引き立て、シャープなまなざしがモードなムードが際立つ。

ブルーを基調とした背景や陰影のあるライティングも相まって、クールさと妖艶さが同居する印象的なカバーに仕上がっている。

誌面では、岩本がドルチェ＆ガッバーナのリラックス＆モードな夏のドレスアップをまとった、全9ページのファッションストーリーが展開されるという。

ファンからは「超造形美」「直視できないほどかっこいい」「モデル岩本照の目ヂカラにやられた」「絵画のよう」「この視線やばい」「眼福」「美しい…」「大人の色気が溢れてる」といった声が寄せられている。

■ドルチェ＆ガッバーナをまとう岩本照

Snow Man

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