21日13時現在の日経平均株価は前日比711.74円（1.21％）高の5万9536.63円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は636、値下がりは865、変わらずは68。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を270.32円押し上げている。次いで東エレク <8035>が185.04円、アドテスト <6857>が69.99円、フジクラ <5803>が66.17円、イビデン <4062>が54.31円と続く。



マイナス寄与度は25.14円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、テルモ <4543>が15.55円、トヨタ <7203>が13.07円、コナミＧ <9766>が11.9円、塩野義 <4507>が8.25円と続いている。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、金属製品、情報・通信と続く。値下がり上位には医薬品、輸送用機器、銀行が並んでいる。



※13時0分4秒時点



株探ニュース