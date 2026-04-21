◇ナ・リーグ ドジャース12−3ロッキーズ（2026年4月20日 デンバー）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に勝利後、メディア取材に対応。他球団から不満が出ている“大谷ルール”に言及した。

MLBは各チームとも投手は13人までしか登録できないが、大谷は“二刀流”扱いのため、投手にカウントされない。ドジャースは現在13投手に加え、大谷が登録されていることから、理論上、投手が14人いることになる。

米メディアによると、カブスのクレイグ・カウンセル監督がこの“大谷ルール”について「そのチームだけ特別扱いを受けている」「奇妙なルール」などと不満を述べたという。

カウンセル監督の不満を受け、ロバーツ監督にも“大谷ルール”に関して質問が飛び、指揮官は「まあ、確かにあの選手（大谷）がいるからうちにとってはメリットになっているのは事実だ」と認めた上で「ただ、どのチームであっても大谷のような選手がいれば同じ恩恵を受けるわけだ。こちらとしては、他のチームもそういう“二刀流”の選手を見つけてくればいいと思っている。彼は特別な存在だからこその例外的なケースだよ。だから、まあ、そういうものだということだ」と持論を述べた。