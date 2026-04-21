「低身長さんの味方！」「ちょうどいい丈感」【ユニクロ】1枚持っておきたい「新作ワンピ」

ワンピースを選ぶとき「丈が長すぎる」「バランスが取りにくい」と感じたことはありませんか？ 特に低身長さんにとっては、ちょうどいい丈感のアイテムを見つけるのが難しいことも。そこで今回編集部が注目したのは【ユニクロ】から登場しているTシャツワンピース。ほどよいゆったりシルエットと使いやすい丈感で、デイリーコーデに活躍しそうな一着です。

ゆったりシルエットでラフに

【ユニクロ】「オーバーサイズバイカラーTワンピース」\2,990（税込）

シンプルなTシャツデザインで、気負わず取り入れやすいワンピース。ゆったりとしたシルエットなので、体のラインを拾いにくくリラックス感のある着こなしが楽しめそう。短すぎず長すぎない絶妙な丈感で、低身長さんにもおすすめのアイテムです。

パンツ合わせでトレンド感あるコーデ

シンプルなデザインだからこそ、レイヤードコーデにも活躍。スナップのようにワイドパンツを合わせると、今っぽい雰囲気にグッと近づきます。表裏で色が異なる生地を使用しているので、袖を軽くロールアップすると配色がアクセントになり、こなれ感もアップ。身長151cmのインフルエンサー@panko0821さんは「低身長にピッタリ！ 」「この丈ちょうど良い！ 」と絶賛しています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@panko0821様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M