「車がないから、通販で買うよ」と言ったら「でも、、、」友人の『さりげない一言』に胸が温かくなる

筆者の話です。

友人とランチに行くと、帰り際にいつも同じことを聞かれます。

その何気ない一言の意味に、ある日ふと気づきました。

帰り際の一言

「他に寄りたいところない？」

友人とランチをした帰り道、車に乗り込むと、いつも同じことを聞かれます。

「買い物あるなら行くよ」

今ではその言葉を聞くたびに、少しだけ胸が温かくなります。

けれど最初の頃は、ただの気遣いの一言だと思っていました。

私は現在、一人暮らしで車を持っていません。

そのため、大きな物や重い物を買うときは通販に頼ることが多くなりました。

日常の買い物は歩いて行ける範囲で済ませられますが、家具や日用品など、実物を見て決めたい物もあります。

それでも車がない生活では、どうしても選択肢が限られてしまうのです。

遠慮する私

それでも私は、大抵こう答えていました。

「大きい物だし寄り道になるから、通販にするね」



本当は少し見てみたいと思うことがあっても、わざわざ付き合ってもらうのは申し訳ない。



そう思うと、つい遠慮してしまいます。

友人は車で来てくれているとはいえ、ランチの帰り道に寄り道をするのは負担かもしれません。



私の中では遠慮するほうが自然でした。



買い物は不便でも、なんとかなる。



そう自分に言い聞かせて、その話題を終わらせることがほとんどだったのです。