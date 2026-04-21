◆米大リーグ カブス５―１フィリーズ（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグリーフィールド）

カブスのＣ・カウンセル監督（５５）が２０日（日本時間２１日）、“大谷ルール”に疑問を呈したとＡＰ通信が伝えた。

ＭＬＢでは８月３１日（同９月１日）まではアクティブロースター２６人のうち、投手は最大１３人までと定められている。９月１日（同２日）からシーズン終了までは２８人に拡大され、投手も最大１４人まで登録できるが、ドジャース・大谷翔平投手（３１）は「二刀流」として登録されており、投手としてはカウントされない。そのため、ド軍は今も１４人の投手をロースターに入れていることになる。

本拠地・フィリーズ戦の試合前のメディア対応で「投手が１３人に制限されていること」について質問された指揮官は「これは攻撃力を高めるためのルールだと思う。少なくとも自分はそう思う」とし、「それなのに、ある１チームだけが投手も野手も１人ずつ余分に持てるような扱いを受けている。そしてその選手は特別扱いされている。それがおそらく一番奇妙なルールだよ」と語ったという。

「二刀流」の登録をするためにはメジャーで２０イニング以上を投げ、かつ野手または指名打者として２０試合以上に先発出場し、それぞれの試合で少なくとも３打席に立っている選手に与えられる。条件は今季、または直近２シーズンのいずれかで満たす必要があるが、２０年にルールが導入されて以降、大谷だけが条件を満たした選手だ。

ただ、この日の敵地・ロッキーズ戦の試合後に会見したロバーツ監督は、この話題を振られると「それが我々に有利に働いているのは確か。なぜならその選手（大谷）がいるから。それはどのチームでも大谷のような選手がいれば同じ。他球団も『二刀流選手』を見つけてくれればいい。彼は例外的存在。特別な選手だからね」と意に介さなかった。