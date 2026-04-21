シンガー・ソングライターのオリヴィア・ディーン(27)が、ダンスコンテスト番組「ストリクトリー・カム・ダンシング」に出演してみたいとの意向を明かした。今年、グラミー賞をはじめとする数々の賞に輝いているオリヴィアは、BBC制作の同人気番組への出演に乗り気だという。



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ラジオ番組への出演時、ダンスレッスンを受けていることを明かしたオリヴィアは「最近、サルサのクラスを受けているの。音楽と全く違いながらも、それでいて音楽とのつながりがある新しいスキルを学んでるところ」と語った。



そして、「ストリクトリー・カム・ダンシング」に出てみたいかと司会者から尋ねられ、「出てみたい」と返答した。



しかし、オリヴィアは番組の放送期間中となる今年の10月、オーストラリアとニュージーランドでの公演が予定されていることから、実際に今シーズンに出演することは難しいとみられている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）