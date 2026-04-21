【2026年GW】Netflixとのコラボポップアップが「V.A.」で4月29日から開催｜「KPOPガールズ!」など4作品のアイテムも

株式会社ジュンは、コンセプトストア「V.A.（ヴイエー）」にて、「Netflix」とのコラボレーションポップアップストア「Netflix POP-UP STORE 2026GW」を2026年4月29日（水・祝）から5月10日（日）の期間限定で開催する。

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今回開催するポップアップストアでは、「V.A.」ストア内にゴールデンウィークにNetflixを楽しむ方法を提案する特別な空間が登場する。

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」や実写版「ONE PIECE」、「イカゲーム」などのさまざまな作品のプロップスが散りばめられたミックス空間は、「V.A.」とNetflixのポップアップストアでしか体験できない、ここだけの演出となっている。

また、本ポップアップストアの開催を記念し、Netflixシリーズで話題を集めている「KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ」、「ラヴ上等」、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」、「ボーイフレンド」の4作品をピックアップし、制作したアイテムをラインアップ。

「KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ」のTシャツや、アーティスト・デザイナーのARUMANA氏が「ラヴ上等」の作品をイメージしてデザインしたTシャツなど、多彩な新作デザインが登場する。

【商品詳細】※一部抜粋

【開催概要】

「Netflix POP-UP STORE 2026GW」

日程：2026年4月29日（水・祝）〜5月10日（日）会場：V.A. （東京都渋谷区神宮前6-1-9）V.A. オンラインストア：https://vatokyo.com/J’aDoRe JUN オンラインストア https://www.junonline.jp/netflix/