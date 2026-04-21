SUUNTO Japanは、オープンイヤー型イヤホン「Suunto Spark（スント スパーク）」を5月8日に発売すると発表した。価格は2万9700円。カラーはBlack、White、Coral Orangeの3色。

本製品は、空気伝導方式を採用し、低音用、高音用、音漏れ防止用のドライバーで構成されるマルチドライバーシステムを搭載する。コーデックはLHDC 5.0とAACに対応する。

また、ランニング中の平均接地時間や上下動、ケイデンスなどを計測するセンサー機能も搭載。Suunto Appと連携した分析機能も備えるほか、スントウォッチと組み合わせることで、ペース、心拍数、距離のアップデートを音声で確認できる。

このほか、首の可動域や疲労度を測定するネックヘルス機能、ヘッドジェスチャー機能も搭載する。Bluetooth 5.4、2台同時接続、Suunto Appの「Find My Spark」機能で、紛失時の場所特定にも対応する。

バッテリー駆動時間は、イヤホン単体で最大7時間、充電ケース併用で最大36時間。防水防塵性能はIP55。重さは片耳約10g。