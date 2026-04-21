近畿日本鉄道は、南大阪線・吉野線に導入される新型一般車両で、今年6月に有料座席指定サービスをスタートすると発表しました。

【写真を見る】近鉄もついに「一般車両での有料座席指定サービス」をスタートへ 南大阪線の帰宅ラッシュ時の急行1本で 新型車両の先頭車を活用

近鉄は5月19日（火）に、南大阪線・吉野線では24年ぶりの新型一般車両となる「6A系」の運用を開始します。

バリアフリー対応の多目的トイレが設けられているほか、ロングシートとクロスシートを切り換えることができる「L/Cシート」が設置されています。

サービス名は「すわれ～る」



この新型車両デビューにからみ、6月1日（月）に一般車両での有料座席指定サービス「すわれ～る」をスタートさせるということです。



平日ダイヤの午後6時50分に大阪阿部野橋駅を出発する吉野行き急行の先頭車でサービスを実施。定員は36人で、「L/Cシート」はクロスシートで運用されます。※土休日ダイヤでのサービス提供はなし。



サービス提供区間は大阪阿部野橋～古市（約16分）ですが、古市以遠もそのまま座ることができるということです。



「すわれ～る」専用の予約サイトから「すわれ～る券」（オンライン切符）を購入することで利用でき、料金は300円ですが、オープニングキャンペーンとして6月30日（火）までは200円となります。



近鉄としては初の、一般車両での有料座席指定サービスが始まることになります。