強度の高い活動を少し取り入れれば、八つの慢性疾患にかかるリスクの低減につながる可能性があることがわかった/Jordan Siemens/Stone RF/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）もっと体を動かして、座っている時間を減らすこと。健康増進を図りたい人々に、長年受け入れられてきたアドバイスだ。

さらに最近、ある種の運動はほかに比べて健康効果が高いといった研究結果が次々と報告され、アドバイスの精度は上がりつつある。

運動の強度によっても違いが出るかもしれない。欧州心臓病学会（ESC）の機関誌「EHJ」に発表された研究によると、強度の高い活動を少し取り入れれば、八つの慢性疾患にかかるリスクの低減につながる可能性がある。

この研究結果からは、強度がなぜ関係するのか、激しい運動を普段の生活にどう取り入れればいいかという疑問が生じる。研究の意味合いをより深く理解するため、CNNのウェルネス専門家リアナ・ウェン氏に話を聞いた。ウェン氏は米ジョージ・ワシントン大学の救急医で臨床准教授。メリーランド州ボルティモアの元衛生局長でもある。

（新しい運動プログラムを始める前には必ず担当医に相談し、苦痛を感じたらただちに停止してください）

CNN：この研究は運動や、それが慢性疾患とどう関係するかについて、何を調べたのでしょうか？

ウェン氏：身体活動の強度とさまざまな慢性疾患の間にどんな関係があるかという研究だ。研究チームは、英国で参加者数十万人の医療、ライフスタイル情報を追跡した長期的な健康調査「UKバイオバンク」を利用し、極めて大規模な2集団のデータを分析した。ひとつはリストバンド型センサーで客観的に運動量を測定した約9万6000人の集団、もうひとつは活動を自己申告した37万5000人あまりの集団だ。

チームは参加者らを平均9年間にわたって追跡し、8項目のリスクを調べた。

その結果、活動全体の中で激しい運動がどれだけの割合を占めるかによって、差が出ることが分かった。高強度に分類される活動の割合が約4%を超えていたグループは、強度の高い活動がまったくなかったグループに比べ、リスクが大幅に低かった。

認知症のリスクが63％低くなったのをはじめ、2型糖尿病は60%、脂肪肝は48％、慢性呼吸器疾患は44％、慢性腎疾患は41％、免疫関連炎症性疾患は39％、主要心血管イベントは31％、心房細動は29％のリスク低減がそれぞれみられ、全死因死亡率は46％低かった。

驚異的な結果だ。これらすべての病気のリスクを一気に下げる薬がもし開発されたら、大変な評判になることだろう。特に重要なのは、もともとよく運動していた人も、激しい身体活動に費やす時間の割合を増やせば効果があったという点だ。反対に比較的不活発だった人でも、高強度の運動をほんの少し日課に加えることで、やはりメリットがみられた。

CNN：どういう身体活動が「高強度」とみなされるのでしょうか？

ウェン氏：高強度の活動は一般に、心拍数と呼吸数を大きく上げる運動と定義される。簡単な判定法は「トークテスト」だ。運動をしながら文章を最後まで楽に言うことができれば、低から中強度の範囲に入る可能性が高い。息が切れて一度に2〜3語しか話せなければ、それは高強度だ。

個人の基礎体力レベルにも左右される。大股で歩くだけで高強度になる人もいるが、それなりに体力のある人はもっと動く必要があるだろう。高強度の活動を計画的な運動メニューに組み込む必要はないというのも、重要なポイントだ。日常生活のなかでバスに飛び乗ろうと走ったり、重い食料品を上の階まで運んだりする瞬発的な動きで心拍数が上がり、息が切れたら、それも高強度に入る。

CNN：激しい運動で健康効果が高まるのはなぜですか？

ウェン氏：活動の強度が上がると、体には短時間でより大きな負荷がかかる。このタイプの動きは低強度の活動だけの場合に比べ、より効率的に心臓と血管の状態を改善し、インスリン感受性を高め、代謝の維持向上を助ける。高強度の活動は認知機能への効果につながるとの研究もある。

激しい運動は、さまざまな器官系に異なった効果をもたらす可能性もある。研究チームによれば、免疫介在性の炎症性疾患など一部の病気は、運動の総量より強度とのつながりが特に深いことがうかがえた。一方、2型糖尿病と腎疾患は運動量と強度の両方から影響を受けていた。その理由はまだ不明だが、強度はさまざまな臓器の病気に幅広く、かなりの影響を及ぼすとみられる。

CNN：高強度の活動はどのくらい必要ですか？

ウェン氏：効果が出始めるラインは比較的低い。チームによると、運動量全体の中で高強度の割合が約4％を超えたところで、慢性疾患のリスクが大きく下がることが分かった。

CNN：実際問題として、高強度の運動を日課にどう取り入れればいいでしょう？

ウェン氏：現実的に考えるひとつの助けとなるのは、激しい運動を一度にこなす必要はないという点だ。1日のうちに瞬発的な動きを積み重ねてもいい。

エレベーターの代わりに階段を使い、いつもより速く上る。早歩きで出勤する。スーパーでいつもより遠くに車を止め、買い物袋を運ぶ時もさっさと歩くといった具合だ。

計画的な運動メニューに、中程度の運動とより強い運動を交互に繰り返すインターバルを組み込んでもいい。水泳のラップなら、ゆっくりとしたペースでウォーミングアップしてから、速いペースで何本か泳ぎ、またゆっくりに戻して、を繰り返す。このやり方は、ほかの有酸素運動にも当てはまる。息切れを自覚するほど激しい動きを、少なくとも30秒から1分続けるインターバルをめざそう。

CNN：高齢者や、移動に制限のある人はどうすればいいでしょう？

ウェン氏：だれもが同じように強度の高い活動に取り組めるわけではないし、そうするべきでもない。高強度の活動はその人の基準で決まる。運動に慣れていない人にとっては、少しの間やや早足で歩いたり、椅子から何度も立ち上がったりするだけで高強度とみなされる。また、だれもが歩行できるわけでもない。その場合は、椅子に座った状態で有酸素の効果が得られる運動もある。

CNN：健康増進を図りたい人々にとっての要点はなんですか？

ウェン氏：私が思うに、本研究の主要なポイントは、どれだけ運動するかの総量だけでなく、自分にどれほど強い負荷をかけるかも重要という点だ。また、強度の高い運動をたくさんする必要はない。少し加えるだけで、幅広い慢性疾患に大きな効果をもたらす。

同時に、運動は現実的でなければならない。それぞれの日常生活に合わせ、安全に強度を高める場面を探すのがいい。身体活動で最も効果的なのは、バランスの取れたアプローチだ。定期的に体を動かし、できる時にはきつい活動をもっと取り入れ、長く続けられる習慣を身につけよう。