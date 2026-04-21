◆東都大学野球春季リーグ戦第３週第１日▽国学院大２―１東洋大（２１日・神宮）

開幕から２週連続勝ち点と好スタートを切った国学院大が、東洋大に先勝した。０―１の６回表に３番・金子晄也左翼手（３年＝昌平）のソロ本塁打で同点に。８回表無死三塁から６番・佐藤大空中堅手（４年＝修徳）が犠飛を放ち、これが決勝点になった。

１、２週目は先発で４試合に登板し３勝を挙げた藤本士生投手（３年＝土浦日大）が、この試合はブルペンで待機。２―１の８回裏無死二塁で３番手としてマウンドに上がった。安打と四球で満塁にしてしまったが、その後は３者続けて空振り三振に切って取った。

「バックを信頼しているので打たせて取ろうかなとも思ったのですが、自分が２人のランナーを出してしまったので、自分で抑えて空振りを取ろうと考えました」と藤本。昨年より威力を増したストレートに加え、スプリット、チェンジアップと変化球も切れた。

鳥山泰孝監督は「（リーグ戦の）５カード全体で考えた時に、藤本がリリーフという週もあっていいのかな、と。満塁になってギアが入るところは、さすがでした」とエースの力投をたたえた。