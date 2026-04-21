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バンダイナムコエンターテインメントとA24は、Alex Garlandが脚本・監督を務める実写映画「ELDEN RING」が、2028年3月3日にグローバルで劇場公開することを発表した。日本での公開詳細は後日発表するとのこと。

原作となる「ELDEN RING」は、フロム・ソフトウェアによる本格的なダークファンタジーの世界を舞台にしたアクションRPG。マーケティングはバンダイナムコエンターテインメントが担当しており、2022年2月25日の発売から現在まで世界累計出荷本数が3,000万本を突破した。

実写映画は2026年春より制作を開始。「没入感あふれる映像体験をお届けすべく、IMAXにて撮影が進められている」とのこと。合わせて出演キャスト情報も公開された。

出演が決定したキャスト

・Kit Connor (キット・コナー)

・Ben Whishaw (ベン・ウィショー)

・Cailee Spaeny (ケイリー・スピーニー)

・Tom Burke (トム・バーク)

・Havana Rose Liu (ハバナ・ローズ・リウ)

・Sonoya Mizuno (ソノヤ・ミズノ)

・Jonathan Pryce (ジョナサン・プライス)

・Ruby Cruz (ルビー・クルーズ)

・Nick Offerman (ニック・オファーマン)

・John Hodgkinson(ジョン・ホジキンソン)

・Jefferson Hall(ジェファーソン・ホール)

・Emma Laird(エマ・レアード)

・Peter Serafinowicz(ピーター・セラフィノウィッツ)