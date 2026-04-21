◇MLBドジャース12-3ロッキーズ(日本時間21日、クアーズ・フィールド)

ドジャースがロッキーズとの4連戦の4戦目に臨み、先発ジャスティン・ロブレスキ投手が7回1失点と好投。打線はマックス・マンシー選手やミゲル・ロハス選手など、下位打線が躍動し連敗脱出となりました。

先発のマウンドを任されたのは今季自身2連勝中と波に乗るジャスティン・ロブレスキ投手。この日も持ち味の制球力を武器にストライク先行のテンポのよい投球が光りました。

初回に連続2塁打で1点の先制をゆるすものの、2回にはマンシー選手とロハス選手の2者連続本塁打ですぐに逆転。打線はその後も3回に大谷翔平選手が連続試合出塁記録を52試合に更新するヒットをライト前に放ち、その後追加点のホームを踏むなど効果的にロブレスキ投手を援護します。

その打線の援護に応えるようにロブレスキ投手は3回4回を三者凡退に打ち取り、5回と7回にはピンチを背負うものの、粘りの投球で相手に追加点を与えません。そして7回まで97球を投げたところで勝ち投手の権利を得て降板となりました。

ドジャース打線も回を追っても勢いが止まらず、5-1で迎えた6回に押し出しで追加点を奪うと、7回には1死1、3塁の場面でロハス選手が技ありバントを一塁方向へ決めさらに1点を追加。8回には「9番・ファースト」でスタメン出場のダルトン・ラッシング選手のソロ、9回にはマンシー選手のこの日2本目のソロ、さらにラッシング選手の2打席連続本塁打など大量5得点を奪いました。結局、打線は15安打12得点。特に6番・マンシー選手は2発を含む4打数4安打、7番・ロハス選手は3打数3安打、ラッシング選手は5打数2安打で2本塁打と大当たり。ロッキーズに12-3と大勝し連敗を2で止めました。