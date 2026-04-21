ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ・ジスの個人事務所・Ｂｌｉｓｓｏｏが、最近物議を醸している家族に関する問題について「該当事案にジスは一切関係がない」とコメントしたと２０日、現地メディアの聯合ニュースなどが報じた。

記事によるとこの日、Ｂｌｉｓｓｏｏの法定代理人であるウン・ヒョンホ弁護士が「現在、提起されている事案は、アーティスト（ジス）およびＢｌｉｓｓｏｏとは無関係」と声明文を発表したという。続けて「アーティストはデビュー候補生として、若い時期から家族と離れて生活しており、該当人物（実兄）のプライベートについてはまったく把握していない」「該当人物が事務所の経営スタッフや代表を務めているなど、ＳＮＳ上で広まっているうわさは事実無根」と強調した上で今後、アーティストの名前やイメージを無関係な事案に結びつけて拡散させた場合は「民事・刑事で法的措置を取る」と警告したという。

これに先立ち１４日、複数の韓国メディアで「人気女性グループメンバーの実兄が、女性に対して不適切に身体接触を試みた疑いで現行犯逮捕され、警察は実兄の逮捕状を申請したがソウル中央地検はこれを却下した」と報じられ、一部で人気女性グループはＢＬＡＣＫＰＩＮＫのジスだと指摘されていた。