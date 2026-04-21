午前中は低気圧や前線の影響で雨の降った所がありましたが、午後は広い範囲で晴れる見込みです。ただ、あすにかけて西日本から北日本には黄砂が飛来する見込みです。

【CGで見る】あす22日(水)正午までの3時間ごとの黄砂の予想シミュレーション

広範囲に黄砂飛来

午前中は低気圧や前線の影響で雨が降り、強まった所もありましたが、午後は全国的に晴れそうです。



ただ、西日本から北日本の広い範囲に、あすにかけて黄砂が飛来する見込みです。屋外では黄砂が付着するなどの影響が出るおそれがあります。洗濯物などへの付着や体調への影響などご注意ください。また見通しが悪化するおそれがあり、交通への影響が出るおそれもあります。

静岡は30℃予想

広い範囲で晴れて気温が上がります。西日本や東日本は25℃以上の夏日になる所があるでしょう。静岡では30℃まで上がり、真夏日となる見込みです。季節先取りの暑さにもご注意ください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：15℃ 釧路：11℃

青森 ：17℃ 盛岡：16℃

仙台 ：18℃ 新潟：17℃

長野 ：20℃ 金沢：19℃

名古屋：23℃ 東京：24℃

大阪 ：23℃ 岡山：24℃

広島 ：25℃ 松江：21℃

高知 ：25℃ 福岡：22℃

鹿児島：26℃ 那覇：26℃

木曜日から金曜日は西日本・東日本で大雨の所も

木曜日から金曜日は低気圧や前線の影響で、広い範囲で雨が降る見込みです。西日本では木曜日は発達した雨雲がかかり、大雨となる所がありそうです。

東日本は太平洋側を中心に、木曜日の午後から金曜日の朝にかけて局地的に激しい雨の降る所がある見込みです。