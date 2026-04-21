急激なグローバリゼーションや技術革命により、需要不足・デフレ化の危機が常態化する21世紀の世界経済。各国のGDP消費比率が減少傾向にあるなか、長年にわたり、消費主導による需要圧力の強い仕組みをつくってきた米国は、未だその「消費力」の強さを維持し続けている。本記事では、武者陵司氏の著書『トランプの資本主義革命』（日本実業出版社）より一部を抜粋・再編集し、米国経済の強さを支える「消費力」と、AI革命時代の「需要創造」について解説する。

米国の根源的強さは「消費力」にある

世界経済はグローバリゼーション（＝新興国低賃金労働者の活用）や技術革命により、恒常的に供給力増大の圧力を受け、需要不足・デフレ化の危機を内包している。このような状態にあるときに必要なのは「消費する力」「需要をつくる力」である。そして米国の消費する力が世界の救世主として存在し、ますますそれが重要になっていくだろう。

米国の消費のGDPに対する比率は、1970年の時点で60％だったが、いまでは68％となっている。他国においては消費の割合が下がるなか、米国は消費主導による需要圧力の強い仕組みをつくってきた。これが米国の本質的な強さであり、米国が世界の基軸通貨たりえる要素もそこにある。世界が米国の消費に向けて輸出し、それによって米ドルという成長通貨を手にし、その結果、繁栄できるという循環が起こってきた。その構造は変わりようがないのではないかと思われる。

消費が大事であることの、さらに大きな理由はAI革命である。

昔の産業革命では、自動車工場が建設されて労働者が増え、それが新たな消費を呼び起こし、さらに新たな工場が建設されるという好循環が続いた。

しかし、いま起こっているAIによる産業革命では、投資によって企業は儲かるが、雇用は生まれない。いうまでもなく、AIは省力化に直結するからだ。したがって、これから起こり得る相対的な労働需要減に対して、どのような対応が可能かを考えなければならない。

先にも触れたように、米国の産業別雇用構成を見ると、1800年の米国の就業者の8割は農業従事者だったが、2023年時点における農民の割合は、たったの1.4％だ。

しかし、だからといって農業の重要性が消えたわけではない。農業従事者が減少した理由は、農業の生産性が劇的に高まり、人を雇う必要がなくなったからだ。

AI革命時代の「需要創造」

それと同じことが、製造業でも起こった。ピーク時には総雇用の3割近くを占めていたが、いまでは8.3％である。そして現在の雇用は、「専門サービス」「教育医療」「娯楽観光」といったサービス産業が中心である。これらは100〜200年前には、まったく存在していない産業である。プロ野球やイベントなど、人々が楽しむことを目的とした、さまざまな産業や医療・健康や教育サービスが生まれ、農業から放出された雇用の担い手になった。

歴史は繰り返す。これから進行するAI化によって、既存産業では大幅な雇用削減が行われ、何も手を打たなければ、町中に失業者が溢れ返ることになる。それを防ぐためにも、新しい雇用の創造が必要であり、そこに所得が流れていかなければならない。つまりAI時代においては、「新産業にどう所得と雇用を分配するのか」が重要なカギになる。そして、その答えが「需要創造」なのである。

「需要創造」とは、財政、そして金融によるバブル創造である。過去、マネーを供給し、需要をつくることによって、新しい産業に需要が生まれ、そこで製造業、あるいは農業から生まれた過剰雇用が吸収されてきた。マネーと財政というバブル（信用創造）によって需要をつくり、この需要が米国経済をここまで引き上げたといえる。

一方、生活水準の向上という最も重要なモチベーションを持っていないのが中国であり、残念ながらこれまでの日本も似たようなものであった。国家のゴールにピントが合っている米国と、完全にズレている中国、相当ズレていた日本との違いを指摘したい。

これからの日本に求められるのは、「いかにして有効需要をつくるのか」「いかにして人々の生活水準を可能な限り押し上げるのか」ということだ。

「将来不安をあおって生活水準を引き上げる努力を怠る」、あるいは、「生活水準を押し上げる方向に所得を使わず、貯蓄に回して、結局は余ったお金が海外に逃げていく」。これがいまの日本だ。こう考えると、いまの米国が消費という点でいかに健全であり、中国や日本と大きく異なっているかがわかるだろう。

武者 陵司

株式会社武者リサーチ

代表